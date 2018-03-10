正妹教練個資遭盜 約砲電話接不完

2018-03-10

〔記者王駿杰／新竹報導〕陳姓女健身教練今年初接到兩名陌生男子來電約砲，用淫穢口吻問她：「妳缺乏性愛嗎？」遭她怒斥變態；不料怪異來電接踵而來，指名要和她「做朋友」，陳女這才發現個資遭盜用，包括照片都被轉載到知名約會App，且對她個人的描述竟是「喜歡性愛、喜歡大叔…」（見上圖，記者王駿杰翻攝），氣得報警。

警方研判，陳女可能點閱手機不明簡訊，或在使用其他需註冊真實個資的網站遭木馬惡意程式攻擊，導致個人資料外洩，再被人蓄意轉載、濫用，或者也有可能遭身邊友人惡意盜用；警方建議她最好更換手機號碼，避免再受騷擾。

警方調查，25歲陳女外貌出眾，是典型正妹，1月中旬接到兩名陌生男子來電，直接問她︰「妳缺乏性愛嗎？」把她搞得一頭霧水；掛電話後又有男子來電要求「做朋友」，總計3天內接獲10通淫穢電話。

陳女得知個資遭盜用，進入該約會App，發現其中一個帳號的顯示圖片竟是她的大頭照，上面有她的身高、體重，「個人簽名」還標註「從小父母離異，缺乏溫暖…喜歡性愛、喜歡大叔…」，連她的電話號碼都變成該App的癡男約砲專線，氣憤報警，提出妨害名譽告訴。

警方提醒，儘量別在個人臉書或網站公開電話或照片等個資，以防遭有心人轉載、洩資，若莫名接獲騷擾電話且制止無效，可向電信公司調閱通聯紀錄，向警方報案。