大法官釋憲／被告可獨立聲請閱全卷 刑訴法一年內修正

2018-03-10

〔記者吳政峰／台北報導〕被告權利大變革！刑事訴訟法第33條第2項限制未請律師的被告，只能閱覽「筆錄」影本，常遭質疑妨害被告行使防禦權，兩名刑案被告為此聲請大法官釋憲，大法官9日做出762號解釋，指被告應有閱覽「全部卷宗」的權利，宣告該條文違憲，命刑訴法主管機關司法院須於一年內修正。

據悉，司法院前已修訂該法條草案，3月1日會銜行政院送交立法院審議，修法方向與釋憲內容一致，無須再退回大修，最快本會期即可通過。

根據司法院統計，2016年一審的通常程序案共有5萬361件，未請律師的有3萬1669件，而拉長到2013至2016年共4年期間，一審共有23萬9430件通常程序案，其中18萬56件未請律師，換算約超過7成的案件未請律師。而在762號釋憲文公布後，這些人將有權申請閱卷，對被告人權是一大躍進。

現行規定 閱卷要請律師

現行刑訴法規定，被告如果有請律師，律師可於審判中檢閱卷宗及證物，並得抄錄或攝影，但被告若未請律師，只能請求付與卷內筆錄影本，常被外界批評兩套標準，質疑為何律師可檢閱全部卷宗與證物，當事人只能看筆錄，妨害被告行使防禦權。

犯下強盜殺人罪的朱姓男子，2016年向台南高分院聲請交付卷內照片，被法官駁回，向最高法院提起抗告又遭駁回，遂聲請釋憲；另名具律師資格的王姓男子犯下傷害罪，向台中地院聲請交付審判卷證及偵查全卷光碟，遭駁回且裁定不得抗告，亦聲請大法官解釋。

司法院秘書長呂太郎解釋，以前是因擔心被告毀損卷宗證物，才設下限制，現多已電子化，這方面的疑慮降低，對被告當然是種保障。

大法官書記處處長王碧芳表示，被告未來將不因有無請律師，而影響聲請調閱卷宗的權利，且不再僅限於影本，如果被告想要看到原證物，經法官同意在確保安全的前提下，亦可親自閱覽。

有助挽回民眾司法信賴

台灣司法人權進步協會理事長何俊英指出，釋憲結果讓被告與檢方的攻擊和防禦武器相等，對被告是件好事，亦有助挽回民眾的司法信賴。