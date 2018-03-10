司進會：法官心證若歧異大 不應速結案

2018-03-10

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣司法人權進步協會理事長何俊英表示，審理程序、言詞辯論都是法官形成心證的軌跡，縱使有不同意見也是常態，但若歧異太大，合議庭就應花更多時間審視案情，用事證說服有不同意見的法官，而非以迅速結案為依歸。

司改做再好 一件判決就抹滅

何俊英說，本案的焦點應在於，為何其中一位陪席法官會以激烈的辭任來表達不同意見，是否形成心證時落差太大？不過他也認為，應尊重法官獨立審判空間，法官既然判了，就得接受社會公評。

何俊英並說，法院判決應符合人民甚至是法界的期待，「接地氣」才能挽回司法信賴，否則就算司改做得再多再好，任何成效都可能被一件判決抹滅。

高院法官轟合議庭組成違法

高等法院法官林孟皇不認同判決結果，質疑「法官法」明定公懲會委員長為職務法庭審判長，為何本案仍由最高行資深法官林文舟擔任審判長，組織有違法疑慮，移送機關監察院如果依此提出再審，法律解釋上或許有空間。

花蓮高分院前法官、律師顏世翠則認為，本案的情節未達到性騷擾罪的刑責，如以免職論懲或許過重，處以罰金1年薪俸看起來合理；對陪席法官辭任，顏世翠表示民主社會有表達意見的自由，應尊重。

司改會執行長陳雨凡質疑「這樣的人還能保有法官身分？」若陳鴻斌尚未退休，職務法庭判他可回任法官，對司法體系傷害極大，但也因此讓外界窺見職務法庭的問題。

對於林孟皇質疑林文舟擔任審判長一事，據悉，林文舟認為前任代理委員長林偟議是第一次判決的審判長，這次須迴避，才由他擔任審判長，石木欽接委員長時，再審案已審理頗久，基於法官恆定原則，不宜審到一半換審判長。