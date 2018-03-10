色法官輕判 女庭長自責：能力不夠 未說服合議庭

2018-03-10

〔記者張文川／台北報導〕高等法院庭長謝靜慧，昨天證實已請辭職務法庭，她只簡短回應：「我已經盡人事、盡力了，結果不符社會期望，不該發生的判決還是發生了，也許是我能力不夠，無能說服其他法官，請辭是要深自反省檢討，沒有憤怒」。

稱請辭是自省 沒憤怒

謝靜慧有25年法官資歷，升任高院已滿10年，曾經審理過力霸掏空案、SOGO掏空案、洪仲丘遭虐死等案，高院法官認為她認真負責，富有正義感，尤其關心兒童、青少年的保護與輔導，對於性別人權也相當重視，去年大法官會議討論同志婚姻期間，17位一、二審法官聯名表達支持同婚，認為憲法禁止同性婚姻違反平等原則，謝靜慧也是連署人之一。

謝靜慧的法官同事轉述她的心境，她認為法官內部合議庭的意見偶與外界民間的意見不同，雖然法官該堅持的還是得堅持，但也要審酌事件性質，尤其是職場性別平等案件、性別人身安全事件，人民對司法的期待非常高，何況是發生在法院的案件，法官更應該對法官以更高的標準來看待。

據了解，謝靜慧去年12月接任此案陪席法官後，只開一次庭就進行評議，雖然她對結果不滿意，但既已充分討論，就要有風度，評議是法官相互說服的過程，辯輸要尊重評議結果，判決出爐後同樣也要接受社會的公評。

法官同仁轉達，謝靜慧希望討論此案能回歸理性，討論職務法庭的組織方式，以及具有終審定讞的法律效果，判了還能輕易再審，只會傷害司法公信力；她也希望大家關注被害女助理的心情、現在過得如何。經查，女助理已經離職。