拾金不昧清潔工 反遭警逮捕送辦

2018-03-10

撿到411枚50元幣 送警局

〔記者謝君臨、劉慶侯／台北報導〕拾金不昧的清潔工，竟被警方以「偽造貨幣」罪嫌移送法辦！

半年無人認領 歸清潔工

擔任清潔人員的李姓男子去年撿到411枚50元硬幣，送交警方公告認領，6個月無人領取後接到警方領回通知，他帶著硬幣至銀行請求辨識真偽，行員發現硬幣外型粗糙，研判是偽幣，通知台北市中正一警分局後，警方竟把李男依涉嫌偽造貨幣罪移送法辦；檢察官查出李男只是到銀行辨識硬幣真偽，根本未行使偽幣，昨將李男不起訴，還他清白。

送鑑定 被銀行報警逮捕

台北地檢署調查，年近50歲的李男去年6月21日進入青年公園女廁準備打掃時，發現有兩個麻布袋，打開一看裡面裝了滿滿的50元硬幣，李男將硬幣送交萬華分局青年路派出所，留下聯絡資料。

6個月後，由於硬幣無人領取，警方通知李男前來領回，因不知真偽，李男今年1月23日下午前往銀行請求鑑定，行員發現硬幣刻印粗糙，應是偽幣，通報警方。

中正一分局介壽路派出所獲報，派員至現場，竟然沒弄清楚李男只是請求銀行辨識硬幣真偽，並不是前往「兌鈔」等行使偽幣行為，也不察李男當初發覺這批硬幣後，並未私吞，而是送警招領，就直接請示北檢內勤檢察官，檢察官只是從電話中得知警方詢問，交代先將李男隨案移送；當初熱心又無辜的李男，就被警方依「偽造貨幣」罪嫌送辦。這一批硬幣經中央造幣廠鑑定後，認定有381枚是偽幣、30枚真幣。

內勤檢察官庭訊時，李男喊冤，表示他是被警員通知，才去領回之前撿到的硬幣，再將硬幣送去銀行鑑定，沒有說要兌換，檢方訊後先將李男限制住居後請回。

無使用犯意 檢還清白

全案經承辦檢察官偵查後，認為李男若有意行使偽幣，何必送交警方，再於6個月後領回，加上銀行行員也證稱，李男只是前來詢問硬幣真偽、沒兌換，李男並無行使偽幣的犯意，更無證據顯示硬幣是他製造的，將李男不起訴。