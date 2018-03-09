色法官性騷「情節輕微」免職獲撤銷 回填退休俸

2018-03-09

案發前 陳鴻斌搶退休

〔記者吳政峰／台北報導〕台北高等行政法院已婚法官陳鴻斌戀上陳姓女助理，不但偷吻其嘴角，還稱若女方接受男性邀約，「絕對不會原諒」，甚至擋住辦公室大門，阻止陳女離去，種種行為被職務法庭認定不適任，2016年判決將陳男免職，經陳男提起再審，職務法庭昨日改判陳可保法官職，但應罰一年薪俸約200萬元，因陳已於2015年退休，究竟如何扣薪俸，司法院將開會討論。

領的是事務官退休俸

司法院指出，陳鴻斌被判免職後，退休俸級就從法官降為司法事務官，並且失去退養金，如今改判回復法官身分，即日起將回填退休費用，每月約數萬元。

即起回填 月多數萬元

據悉，原審合議庭原認為陳鴻斌有8大言行不檢，除上述親吻嘴角等3項外，還包括在辦公室內擁抱、購物時代付帳、致贈相機、邀請上山拍照及在陳女續聘會議上掩飾其疏失等，據此判他免職，轉任其他職務；但再審時，職務法庭改認其中5項不成立，違失情節從8項銳減為3項，因而減輕懲戒。

合議庭解釋，陳鴻斌邀約陳女出遊時，雖自稱「當天晚上是free（自由）的」，並偷親她的左嘴角，但經制止後就停住，其次他雖對女方口頭糾纏，但無進一步行為，加上他阻止陳女離去的方式，只是用手扶住門，相關情節均屬輕微，且與審判工作無關，不應受到重懲。

回復身分 改罰1年俸

合議庭並指出，陳鴻斌在案發後，曾主動介紹一名加州執業律師給陳女認識，可見已「懸崖勒馬」，不但不像原審所述「無反躬自省之心」，反而還「深具悔意」，考量他試圖緩和、彌補此事，應無須剝奪其法官身分，因此改用罰款懲戒，判罰一年薪俸約200萬元。