辯生不如死求生…燒死6至親 二審仍判死

2018-03-09

〔記者楊國文／台北報導〕男子翁仁賢被控於2016年除夕圍爐夜，預謀縱火燒死86歲高齡父母，釀成6死4傷人倫慘劇，一審遭判死刑，全案上訴高等法院後，翁仍毫無悔意，多次嗆出庭作證的胞兄「放屁」，其律師團更語出驚人，除說翁「滿可愛的」，還要法官改判翁無期徒刑，讓他「生不如死」；高院合議庭審理後，認定翁預謀殺害6名至親，泯滅人性，無教化矯正可能，昨仍判他死刑，成為高院今年首起死刑判決。

2年了 頻嗆聲拒道歉

檢警調查，52歲翁仁賢排行家中老么，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，20年前他由父、兄金援創業，失敗後回到龍潭老家務農。翁長期認為父母偏袒兄長，多年前即預謀殺害全家，2016年2月7日除夕夜，他趁父母、兄姊等16名親友團聚吃年夜飯時縱火，造成父母、姪子、姪女、姪媳和看護等6人死亡，另有4人嚴重灼傷。

翁男落網後被檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴並求處死刑，仍囂張表示「他們都該死」、「早就準備要滅門了」，桃園地院認為翁男以極殘忍手段燒死至親，還奪走胞兄一對正在就讀醫學院的子女生命，且犯後毫無悔意，判他死刑。

高院審理時，翁男依舊態度惡劣，出庭時數度冷笑，當幾名胞兄出庭指控他罪大惡極、應判死刑時，還大聲回批「廢話」、「聽你在放屁」等語，口氣十分囂張；辯護律師團則主張翁「只是潑汽油、點火」，沒有封死門窗阻擋逃生，代表沒有殺人之故意，甚至宣稱翁「滿可愛的」，並主張法院不該「偏向被告」而判死，反而應該改判無期徒刑，讓他「生不如死」。

律師團當時聲稱，法院應讓翁男為自己的犯行付出代價，且無期徒刑要關25年才能假釋，到時候翁家人都不在了，也不必擔心他會傷害家人，此番話不但引起法庭一陣騷動，也讓旁聽的翁家人無法接受，怒罵：「放他出來，換我們死！」

高院將翁男送精神鑑定後，認定翁犯案時精神正常，審酌他行徑冷血，犯行又屬兩公約所指的「最嚴重罪行」，且無一絲矯正、教化可能，昨仍判他死刑並褫奪公權終身。