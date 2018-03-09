槍殺前妻雇主案／「我愛我的慈父」女童控訴︰媽媽不要我

2018-03-09

爸爸愛妻、愛家、愛她

〔記者黃佳琳／高雄報導〕本月3日，高雄發生驚悚的男子蕭慶仁開槍射殺收留其前妻的早餐店女老闆後自盡，全案昨天出現重大轉折，凶嫌的12歲女兒寫了一篇千餘字的心路歷程文章，不僅強調「我愛我的慈父」，詳述父親是愛妻、愛家、愛她的大好人，也控訴生母阮女只會跟爸爸「挖錢」、和同鄉搞外遇，甚至根本不要她這個女兒；地方民眾議論紛紛。

文章控訴母有小王

這則指控母親的訊息，近日在旗山地區以LINE到處流傳，因文字筆觸不像一個12歲小孩所寫，高市社會局獲報後，派社工深入了解，蕭童表示是她所寫。她說，這篇文章只有傳給家中長輩看，沒有打算流出，文章裡附加的「小王」照片及生母越南新家截圖，不是她所為，她不清楚是誰加工流出。

蕭童文章中指出，「我愛我的慈父，我一定要為生父平反澄清事實」，是越南生母有越南籍的小王，才會逼害生父走上絕路；生父很冤枉，最近生父生病幾個月沒有賺錢，她感覺越南生母嫌棄生父，才跟生父離婚。「越南生母在媒體面前說是假的！亂說的！」

控母逼父走絕路

蕭童說，生父看到越南生母與小王親暱照片才問生母，她急忙的一直解釋，最後母親說一句「要死一起死」，父親聽到這句話後才會這麼生氣打她，不然父親從她出生到現在都沒打過母親。

蕭童還說，生母只顧賺錢寄回越南，不照顧她的生活起居、不照顧爸爸。他們家的房子會賣，是因為生父貸款給生母拿回越南蓋新屋，生母也一直拿生父的錢回去越南。

媽媽只會跟爸爸「挖錢」

蕭童指出，母親去年暑假要回越南，生父已給生母很多錢帶回越南了，可是要回越南當天早上出發前，母親偷拿生父的100元美金。生母還當著她的面，跟別人說不是她的小孩，亂說她是生父前妻的小孩。

蕭童更表示，母親不跟生父睡覺履行夫妻義務，生母每次都不跟父親做愛，嫌棄他，說要做愛就要給錢；本來離婚她歸越南生母，但社會局有問生母要不要養她，生母竟然回不要，讓她傷心欲絕。

文章最後，蕭童還說，槍擊案發生後，她打電話給生母，但生母還是不要她，她自認現在是孤女，請越南生母、社會大眾不要再亂污衊生父。並請社會大眾相信她所說的。

阮女否認有外遇

被蕭童指控外遇的阮女，自槍擊案發生後，被社會局安排在安全處所，並委由同鄉照料，暫時無法取得連繫，但她曾在前夫投海自盡當天，對外重申自己沒有外遇，而是被丈夫誤解才會導致這起不幸。