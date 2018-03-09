改革威權遺毒 警「家戶訪查」走入歷史

2018-03-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年是解嚴31週年，內政部昨在部務會報修正通過「警察勤務區訪查辦法」，將長年飽受外界批評，宛如警總再現的「家戶訪查」制度，改成以「為民服務」為主，未來員警不得再任意「查水表」、「查戶口」，新規定將於今日上路，讓威權遺毒的「家戶訪查」正式走入歷史。

內政部長葉俊榮表示，台灣已經是民主社會，但2016年10月勞團成員在抗議後，因警方「家戶訪查」引發相關人權疑慮，由於「查水表」是威權時代做法，他當時便指示警政署加以檢討研議，讓「家戶訪查」隨時代有所調整。

葉俊榮指出，以前警方都被笑稱要來「查水表」，為了回應社會改革期待，及尊重人民隱私，要以犯罪預防為中心，以服務取代控制，不得再任意干涉人民自由，讓警察機關隨著時代改變，感謝警政署提出尊重人權及不影響治安的革新辦法。

葉俊榮︰尊重人權

葉俊榮形容，辦法修正後比以前更重視人權，更重視程序，更顧及誠信原則，讓警察相關職權更進步，更貼近民主社會的潮流。

為保障人權與自由的民主價值，內政部將不合時宜的「警察勤務區家戶訪查辦法」，名稱更改成「警察勤務區訪查辦法」，內容更大幅修正及限縮員警訪查權力，未來警方不能再以「家戶訪查」為由進行；實施訪查，應尊重當事人權益，以誠實信用方法為之，為避免員警執行有偏差行為，也明定警勤區訪查的三大任務為「犯罪預防、為民服務、社會治安調查」。

內政部更參酌「行政程序法」、「公務人員行政中立法」及誠信原則，明定警勤區員警實施訪查應遵守事項，未來員警實施訪查，應尊重當事人權益；不得逾越訪查目的之必要範圍；非有正當理由，不得為差別待遇。

內政部表示，修法在保障人權與自由的基礎上，並導入犯罪預防情境策略，及社區警政為民服務概念，可有效提升見警率、活化警勤區制度。