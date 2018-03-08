堂口成毒窟 查出致命彩虹菸

2018-03-08

在場3男 逮捕到案

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟天鷹會旗下的美鷹會堂口，涉嫌設置大麻分裝廠，以茶葉袋包裝掩飾後，販售給留美返台學子及出沒大台北夜店的吸毒者，台北市警大安分局長期蒐證後，前晚搗破其位於新北市永和區的據點，逮捕在場男子邱乙書等3人到案，除起獲大麻等毒品，還發覺該幫派涉賣吸後可以吐出很炫的彩色煙霧、實則含有危害人體成分的新興毒品「彩虹菸」（見圖，記者邱俊福攝）。

含一粒眠、FM2成分

警方指出，本次查獲的新興毒品「彩虹菸」，至少混摻MDMA、K他命、一粒眠及FM2等成分，吐出的煙霧會呈現七彩顏色，吸引年輕人好奇吸食，其中的一粒眠及FM2成分，會被作為迷昏女性不法用途，此外，持續使用「彩虹菸」會造成心臟衰竭、膀胱萎縮等嚴重後遺症，甚至導致死亡，警方籲民眾切勿吸食。

警方調查，美鷹會引進頂級大麻花，在永和堂口進行秤重、分裝及高壓封口，吸引毒品大盤商採購，交易數量龐大，光查緝前剛入境的15公斤大麻，沒幾天就已分送一空。邱嫌等人落網後，辯稱該處人來人往，對這些毒品並不知情，警方訊後依毒品罪嫌送辦，並擴大追緝上游毒品來源。

據了解，美鷹會為天道盟天鷹會在美國成立的分會，主要是1990年政府掃黑時，潛逃出國的天道盟高層吸收在美台灣人所組成，因海外取得槍枝相對容易，美鷹會曾被稱為天道盟的海外「軍火庫」，目前成員在台活動區域，集中於大台北一帶。