出巷口不減速 害死新住民媽媽

2018-03-08

衝撞貨車 害貨車失控撞上對向轎車

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台灣水利環境科技研究發展教育基金會32歲林姓員工，昨駕駛白色轎車經過嘉義縣一處巷口，疑未減速衝撞貨車，貨車失控撞上對向銀色轎車後，衝入農田，銀色轎車左半部車身與頂棚遭擠壓變形，34歲女駕駛印尼新住民陳香妘頭部重創不治，造成1死2傷，警方以林男開車至路口沒禮讓車輛肇禍，將他依過失致死罪嫌送辦。

死者經濟不佳 2幼子讀幼兒園

林男向警方供稱，昨至新港出差，因不熟路況，開至縣道145甲線崙子段巷口，見右方1輛白色貨車駛過路口，以為左、右方無來車可通行，孰料才往前一點，就與左方駛來的藍色小貨車相撞。

警方透過監視影像研判，余男的藍色小貨車與陳香妘的銀色轎車為對向行駛，小貨車被巷口出來的白車碰撞後，再波及對向開來的銀車，判定林男開車至路口沒禮讓車輛而肇禍，將他依過失致死罪嫌送辦。

貨車司機與乘客 送醫後無大礙

陳女的車輛被貨車撞擊，車身左半部與頂棚被擠壓變形，造成頭、胸部受重創，經急救不治；貨車余姓駕駛與王姓乘客手腳擦傷，急救無大礙，肇事的林男手肘擦傷，未送醫。

死者陳女的洪姓姪子說，嬸嬸與叔叔以務農為生，家庭經濟狀況不佳，嬸嬸遇死劫，親族都難以接受；新港鄉民代表洪茂睿表示，陳女與先生育有2名就讀幼兒園的幼子，將協助處理後事及申請急難救助。