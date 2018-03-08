病母跪自殘女 哭求別輕生

2018-03-08

與閨密吵架 女持碎玻璃自割

〔記者洪定宏／高雄報導〕母愛偉大！

24歲翁姓女子與裘姓閨密吵架，突然情緒失控，打破汽車後視鏡，持碎玻璃割傷右手掌，因病即將動手術而住院的翁母獲報，趕到現場下跪哭求女兒別輕生，高雄警方協助安撫後將她送醫，不料她又衝到馬路奔跑，警方只好將她上銬，再度送回醫院，後來確認她情況穩定後已返家。

母住院等手術 為女衝到現場

警方表示，事發當時忙著安撫翁女情緒，事後才從密錄器聽到翁母說「明天要動手術」，因案發時間是6日深夜，研判應該是7日要動手術，不過翁母7日下午特地到派出所道謝。警方說，動手術是個人隱私，不便追問翁母確實手術日期和排定時段。

據警方了解，翁女和裘女是好朋友，2人無話不說，但最近彼此鬧情緒，為化解誤會，2人相約外出散心，由翁女開車載裘女到澄清湖，沒想到才剛停車，2人又開始吵架。

裘女打電話告知翁母，反而更加刺激翁女，突然情緒失控，竟打破汽車後視鏡，持碎玻璃自割右手掌，還將碎玻璃握在掌心，血流不止，裘女大驚，趕緊下車向路人求援，打電話報案。

警安撫自殘女 將她送醫

警察、消防員、翁母陸續趕來，翁母看到女兒手掌心鮮血直流，心疼到當場跟女兒下跪說：「媽媽明天要手術，媽媽都不敢跟妳說身體有病，妳拜託，媽媽跟妳跪，有什麼事情用講的…。」未料情緒激動的翁女一時聽不進去，還拒絕警方扳開她的手掌，一直說：「不要拉我！」翁母氣急，大聲說：「不要這樣糟蹋媽媽啦，拜託啦！」最後警方終於扳開翁女手掌拿出碎玻璃，安撫後將她送醫。