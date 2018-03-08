走過荒唐青春 藝陣女神鼓動人心

2018-03-08

〔記者黃欣柏／台北報導〕「戰鼓女神」方韻晴是藝陣團體「宋坤傳藝」的當家花旦，曾登上「大學生了沒」等節目的她，私下謙和又甜美，打起鼓來卻威風八面，迅速累積許多粉絲。或許很難想像，她曾是一個叛逆少女，當年因加入陣頭而學壞，如今卻成了帶領陣頭文化擺脫污名的活招牌。

現年23歲的方韻晴，生長於新北三重一個平凡家庭，從小跟其他同學一樣，過著白天上學、晚上補習的生活，但家裡附近偶爾傳來的陣頭擊鼓聲，總莫名引起她的注意，讓她忍不住跑出門一探究竟。

方韻晴 曾為學鼓放棄學業

或許是上天的安排，方韻晴國一時在公車上聽見一名同校學生講電話：「晚上還缺兩個人打鼓怎麼辦？」憑著天生對鼓聲的憧憬，她下意識地插嘴回答：「我可以！」結果當晚就真的跟著對方出團打鼓，意外踏進了自己的陣頭人生。

在「新朋友」影響下，方韻晴雖一圓打鼓夢，卻也荒廢學業，漸漸成了一個愛頂嘴、出口成「髒」，且經常抽菸、蹺家的不良少女，讓父母、師長頭疼不已；過了近3年，她的叛逆歲月才在同伴們陸續離開鼓隊後畫下句點。

加入宋坤傳藝 還拍反毒片

方韻晴回憶，當時的徬徨，媽媽都看在眼裡，就在她不知所措之際，主動將她帶到學鼓環境較好的「宋坤傳藝」，希望她繼續為自己的熱情努力，這時她才知道打鼓可以這麼快樂和單純。

如今方韻晴已在「宋坤傳藝」待了超過8年，不服輸、不怕苦的她，在團長宋建坤帶領下，從全台各地表演到澳洲等國，還獲新北市蘆洲警方邀約主演反毒微電影，徹底打破國人過去對陣頭技藝的成見與想像。方韻晴表示，她的故事恰好呈現了傳統陣頭文化的正、反面，未來希望能對社會傳遞更多正能量。

宋建坤期許方韻晴能成長為傳統技藝的象徵性人物，「當有越多人關注她，她就可以為傳統技藝帶來更多改變！」