邱太三︰使司法不再對被害人冷漠

2018-03-08

〔記者張文川／台北報導〕犯罪被害人保護協會今年成立20週年，系列活動昨起跑，邀請藝人方馨擔任「保護大使」，法務部長邱太三在開場時與志工一起大跳抖肩舞，為犯保協會祝福，同時感謝犯保志工們陪伴被害人家屬，安慰受創的身心靈。

方馨說，她的小阿姨是新北犯保分會志工，使她對被害人保護工作有更深入的了解，很榮幸受邀擔任保護大使，「坐在法務部長旁邊原本很緊張，沒想到部長這麼親民，讓我很放心」。

方馨表示，很高興能盡些力量讓更多人了解被害人需要什麼，希望給「馨生人（犯罪被害人）」更多力量。

邱為志工打氣秀舞技

邱太三說，受母親影響，他也成為方馨的影迷，母親和家中外勞每天都在看方馨的戲，外勞原本只會講簡單的國語，因為看方馨的戲，現在台語比國語流利。

邱太三表示，早年的法律保護被告居多，不重視被害人的法律地位，因此20年前成立犯罪被害人保護協會，但社會仍覺得保護工作做得不夠，去年司法改革國是會議，法務部提議修法提升犯罪被害人的訴訟地位與權利，例如被害人可獨立聲請調查證據，使司法不再對被害人冷漠。

犯保協會昨天發表犯保新書《漫夜星光—愛與勇氣的旅程》，共集結20位被害人或家屬的故事而成。犯保協會董事長、高檢署檢察長王添盛表示，協會目前有1088位志工，20年來已服務3萬6118件犯罪被害案件，許多重大傷亡案件都有犯保志工陪伴、協助被害人與家屬。