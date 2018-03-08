警察夫遭撞成植物人》 妻撫傷痕 助人從「心」出發

2018-03-08

〔記者吳政峰／台北報導〕雲林分局崙背分駐所警員馬自良，2009年處理交通意外時遭後車撞上，成了植物人，當時6歲兒子不解爸爸為何躺在床上不說話，還一直想把他叫醒，看在馬妻李采媛（見圖，記者吳政峰攝）眼裡極為不捨，但為了照顧家庭，李采媛只能把悲傷藏在心底，無暇抒發，一年多後才透過心理諮商走出傷痛。如今她除了擔任專業美體師，閒暇時還組成心靈團隊，幫助他人修補身心創痛。

子想叫醒爸爸 她驚覺不能再怨

2009年12月23日傍晚，馬自良出勤處理車禍現場，人在路邊突遭車子追撞，急救後成了植物人，以氣切維持生命，前年12月辭世。

李采媛回憶，當時她正準備安撫兒子上床睡覺，接到電話後，腦筋一片空白，趕到醫院見到老公時，什麼都不能做的無力感讓她瀕臨崩潰。

丈夫急救後始終不省人事，6歲兒子以為爸爸在睡覺，一直試圖叫醒爸爸，她看得辛酸，卻沒有時間怨天尤人，「因為只剩下我了！」

李采媛 樂當犯保志工助人

後來李采媛與兒子接受犯罪被害人保護協會安排的心理諮商，慢慢找到平衡與傾瀉的方式，一年多後開始懂得正面看待問題，某次與肇事者通完電話，聽到電話那頭傳來小孩哭鬧聲，驚覺這場車禍造成的是兩個家庭的傷痛，當下決定不再追究。

「活著的人才是最重要的！」李采媛表示，雖然老公已辭世，但她認為沒有所謂的失去，只是少了習慣的互動，她已能堅強地和一生摯愛道別。

近來李采媛在技藝班學習美容舒壓技術，成為獨當一面的專業美體師，同時不忘回饋社會，除加入成為犯保志工，還組成心靈團隊，幫助他人找到堅定力量，帶給身心受傷的人們重新出發的勇氣。