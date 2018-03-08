心疼慈母累到中風 輪椅正妹轉念歌頌生命

2018-03-08

〔記者吳政峰／台北報導〕鄭怡芬原是一名酒保，卻在人生巔峰的25歲遭遇車禍，下半身癱瘓，得知可能要在輪椅上度過餘生，一度讓她自暴自棄，直到聽聞媽媽因照顧她而累倒中風，才驚醒「人生不能這樣」，開始積極參加各類課程，因而結識好友方羚，兩人相互鼓勵，閒暇時彈吉他唱歌，去年還成立「能量天使」樂團，以自身經驗鼓舞其他人，證明就算行動不方便，也能唱出美麗新世界。

鄭怡芬 車禍後自暴自棄

30歲的鄭怡芬昨日參加「犯罪被害人保護協會創會20週年新書發表會」，她回憶當初發生車禍，是在表姊車上抱著就讀小一的外甥，經過路口時，突感右車窗有車燈，甫轉頭看，下一秒就失去意識，醒來後發現自己下半身無法動彈。

送醫後，全身多處骨折、脾臟碎裂的鄭怡芬被診斷脊椎受傷，下半身癱瘓。

這消息猶如晴天霹靂，鄭怡芬開始自怨自艾，從此脾氣暴躁，甚至埋怨︰「為什麼要救我？」讓她的母親飽受煎熬。

得知媽媽不提病痛 才知愧疚

某日，鄭怡芬在台南工作的哥哥打電話跟她說「媽媽中風了」，她才驚知愛她的媽媽，連自己中風都不願讓愛女煩惱，完全不跟她說，令她深感愧疚與心疼，從那天起，輪椅人生改變了。

鄭怡芬開始參加技訓課程，結識同為輪椅天使的方羚，兩人都是台東原住民，又熱愛音樂，常窩在一起唱歌，生活轉向樂觀，她的雙親也逐漸放下壓力，家庭再度洋溢正向氛圍。

散播歡樂 和輪椅夥伴組樂團

「上帝為你關閉一扇門，必會為你開啟另一扇窗。」鄭怡芬相信，人生始終會有新的出路，雖然行動上不便，但美麗嗓音依舊，盼能用美妙的音符，鼓舞其他需要幫助的人。