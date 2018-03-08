小王不煞車撞死人夫 防衛過當 判11年

2018-03-08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕男子林子文與有夫之婦黃女出遊，黃女的丈夫王男見狀妒火中燒，持枴杖鎖攻擊林男的凌志休旅車，反遭林男開車衝撞被輾壓在車底，送醫不治，林男供稱是正當防衛，車子暴衝才撞到人，但嘉義地院審理發現，王男被撞倒在地，林男仍未立即煞車，直到王男被捲至車底才停車，認為林男防衛過當，昨依殺人罪判林男11年、褫奪公權5年。

林男稱正當防衛 車暴衝才撞到人

32歲林子文與黃女因網路遊戲結識，黃女去年3月5日到台中玩，晚間來不及搭火車返回嘉義，便由林男載她返家，途中王男來電，黃女說林男正載她回家，王男要求把手機交給林男接聽，王男問林男開的車型及車牌號碼，王男疑醋意怒發，一見車子抵達家門，待妻子下車後，便持枴杖鎖朝林男車子狂打，林男竟踩油門撞倒王男，王被拖行捲入車輛底盤下，此一狀況驚動左鄰右舍，並報案處理，王因頭部、腹部受傷，送醫不治。

林男供稱，王男衝出來持枴杖鎖攻擊車子的引擎蓋、保險桿、左邊大燈，他覺得王男很危險，為防止繼續遭攻擊，就踩油門前進，車子暴衝致肇事撞擊王男，他是正當防衛，員警到場後，他也主動表明是肇事者。

法官認為，林男雖符合自首減刑要件，但以駕駛的轎車作為反擊工具，亦較王男所持用的枴杖鎖更具攻擊性，防衛行為已超越必要程度，已屬過當，且未與被害人家屬和解，因此判刑。