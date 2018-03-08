弒父凶宅腰斬拍出 買家不怕︰他是孝子

2018-03-08

得標者是附近鄰居

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一棟市價千萬元的透天厝，4年前發生孝子不滿父親長期對母親家暴，用盡辦法卻無力改變，因而持刀殺死家暴父，透天厝淪為凶宅後轉手，後因債務被法拍，行政執行署高雄分署歷經3拍、總價從900萬元降至576萬，前天以578萬元拍定。36歲得標人是附近鄰居，他直言不忌諱來標買凶宅，是因為：「那位是個孝子！」

歷經3拍 從900萬降至576萬

高雄分署前天拍賣物件包括汽車、太陽眼鏡及不動產。不動產部分，坐落於鳳山區保安二街的一棟約54坪透天厝，2002年7月興建完成登記，4年前發生兒子殺死家暴父案，事後房屋轉手給丁姓商人，卻又因債務被法拍，高雄分署送請鑑價後，核定第一次拍賣底價為900萬元。

拍賣公告期間常接到電話詢問屋況及進行進度，因前屋主曾於2014年間，因不堪父親長期對其母家暴而持殺魚刀殺死父親，因而被註記為「非自然死亡」（凶宅），影響購買意願，無人下標。

高雄分署續行減價拍賣程序，雖然詢問度高，但都僅是觀望。前天進行第三次拍賣，底價576萬元，應買人以578萬元投標拍定。

行政執行署高雄分署指出，得標人為法拍屋物件附近鄰居，對於該起弒父凶殺事件的案情知之甚詳，很清楚凶殺案被告曾男，是為了保護長期受家暴的母親而行凶，案發後曾有4百名親友鄰居，共同具名連署向檢察官求情等情，與一般凶殺命案不同，被告是一位讓人疼惜的孝子；得標人強調，此事件完全不影響他的應買意願，還說：「能以低於市價的價格買到，非常划算。」

28歲曾男自幼見父親酗酒，經常對藍姓母親威脅恐嚇、毆打，2014年11月間，父親在家磨刀及砍劈木頭椅凳，恐嚇要殺死母親、「吃最後一餐」，隔天清晨曾男為護母，拿殺魚刀刺死父親後主動報警；高雄地院依殺害直系血親尊親屬、減刑後判處7年8月徒刑，全案未上訴定讞。