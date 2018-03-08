正妹分隊長吞捐款 同事消防安檢索賄

2018-03-08

中市海線唯一女分隊長

〔記者張瑞楨／台中報導〕被媒體封為「消防正妹」、「中市海線唯一女分隊長」的台中市消防局第四大隊沙鹿分隊分隊長簡心怡，涉嫌遊說想捐贈消防救難器材的業者改捐現金，再與小隊長蔡旺財將捐款挪為私用，小隊長蔡旺財還另涉利用消防安全檢查機會向業者索賄，隊員王志強則指導業者規避消防安全檢查；台中地檢署昨以簡心怡、王志強涉嫌詐欺取財、圖利等罪，各以30萬元交保，蔡旺財則涉嫌違背職務收賄等罪情節重大，聲請羈押獲准。

分隊長30萬交保 小隊長收押

台中市消防局昨召開會議，先將3人改調非主管或內勤職務，消防局表示，上述「異常」（涉嫌貪污）發生於2012年至2013年間，消防局政風室於2016年發現，主動移送廉政署偵辦。局長蕭煥章說，全力配合調查，絕不護短。

台中地檢署前天搜索沙鹿分隊等單位，傳喚20多人，涉案3人中，簡心怡被控私下遊說想捐贈消防救難器材的民眾業者，能改捐現金，卻私下把捐贈的5萬元現金，與蔡旺財挪為私用。

依據消防法規，包括餐廳、俗稱八大行業的電子遊戲場、酒店等娛樂場所，以及賣場、百貨公司、補習班等，必須定期進行消防安全檢查，王志強卻涉嫌指導業者規避檢查的技巧；至於蔡旺財不只涉嫌挪用捐款，還涉嫌向業者索賄放水，金額可能約數十萬元。

台中市消防局指出，2015年之前，消防安全設備檢查，都由各消防分隊「分散執行」，業者常抱怨標準不一，也容易衍生業者、消防專技人員與消防機關之間不當關係（索賄或賄賂），新市府團隊上任後，從2015年4月1日起進行防弊措施，成立專責檢查小組，將各消防分隊安檢權收回，提升至各大隊專責辦理。