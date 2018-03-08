新型態犯罪／23歲駭「癱」第一金 靠勒索比特幣過活

2018-03-08

宅男認罪 無保請回

〔記者陳慰慈、謝君臨、王冠仁、盧冠誠／綜合報導〕第一金控旗下的第一銀行，前年7月被跨國駭客集團以自動吐鈔程式盜領8327萬元後，23歲陳姓宅男駭客認為有機可乘，兩個月後涉向第一金控勒索50顆比特幣（2年前市值100多萬元），一銀與第一金證券的交易系統還遭到他攻擊癱瘓；檢調前天依恐嚇、妨害電腦使用等罪嫌約談陳男到案，陳認罪，訊後請回。

跨國勒索8公司 得手3千萬

陳男偵訊時自曝，在此之前，已對國內5家、中國2家、新加坡1家大型知名電玩遊戲公司進行DDoS攻擊勒索，成功得手100多顆比特幣（現市價3000多萬元），檢調將擴大調查。

第一金控不從 網路遭攻擊

前年9月21日，第一金控集團遭署名「F-DaY-Cn」的駭客去信勒索50顆比特幣，集團拒付後，旗下第一銀行、第一金證券隨即被DDoS攻擊，導致兩家公司的電子交易停擺。

經調查局新北市調處資安專家長時間分析比對後，根據恐嚇郵件及攻擊IP位址等網路紀錄查出陳男涉嫌，報請台北地檢署指揮偵辦，前天搜索陳男位於彰化的老家及台中住處，查扣犯案電腦、手機等物。

高職學歷 見警上門嚇壞

檢調追查，高職資訊科畢業的陳男，崇拜網路世界的匿名者組織，目前在台中獨居，是名待業宅男，，靠著自學習得DDoS攻擊方式。辦案人員到他彰化老家搜索時，陳男一時間驚慌失措，過程中猛抽菸，還被老父責問：「是不是做了不該做的事？」陳起初否認犯行，直到調查官出示電腦檔案鑑識結果，才認罪。

100顆比特幣 換現花光了

陳供稱，在一銀ATM盜領案發生後，他認為有機可乘，鎖定一銀及第一金證券做為恐嚇勒索目標，至於從他案勒索而來的比特幣，已被他換成現金花光；檢方考量他對犯行坦承不諱，訊問一個多小時後將他請回。

一銀：資安已全面升級

一銀表示，感謝調查局鍥而不捨偵辦，順利破案；一銀已租用中華電信流量清洗服務，採用國際大廠Akamai雲端服務，作境外DDoS攻擊清洗，去年8月已完成官網等多項網路服務的重要系統防護。

2016年7月，東歐犯罪集團以惡意程式駭入第一銀行，透過遠端指令讓ATM吐鈔，再派22名成員來台盜領8327萬元，雖然其中19名共犯先後出境，但警方7天後在宜蘭逮捕主嫌安德魯，隨後又在台北大直逮獲2名共犯，總計追回7748萬元贓款，3嫌被判刑4年多，服完刑後將被驅逐出境。