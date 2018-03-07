貨車猛撞工程緩撞車駕駛左手削斷慘死

2018-03-07

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台中市27歲曾姓男子昨天下午駕冷凍小貨車，行經福爾摩沙高速公路南下苗栗縣通霄路段內側車道時，疑似疲勞駕駛，未注意前方車況，先高速撞上前方緩行的工程緩撞車，貨車側翻滑行後再撞上前方清潔車，車身嚴重毀損，曾男卡在駕駛座內動彈不得，消防人員將他救出時左手已截斷，無生命跡象，送醫仍不治。

國道警方調查，曾男駕駛冷凍貨車在幾乎未煞車情況下，高速撞上正在內側執行公務的工程緩撞車，車頭及封閉式車廂削撞到防撞車堅硬車斗，部份車體和隔溫泡棉，都卡在車斗上，側翻滑行近30公尺後再撞上前方清潔車。

由於撞擊力道強大，貨車車頭幾乎全毀，曾男撞擊瞬間左手就被截斷，斷肢在翻滾過程中被拋飛車外，人則失去意識困在駕駛座上，消防人員到場剪斷安全帶後將曾男抬出，送醫搶救仍傷重不治。

高速公路局中區工程處大甲工務段表示，當時正在執行例行的國道內側車道清掃及養護工作，由清潔車及數名工人先行，標誌車附掛緩撞設施在後方緩行警示，且於路肩有放置前方警示標語，過去鮮少發生車輛撞上緩撞車致死案例，此次由於曾男幾乎未減速撞上，所幸現場工人即時閃避，未造成其他人員傷亡。詳細事故原因仍待國道警方釐清。

國道施工 10年釀50死

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