來不及畢業》高職生離校就醫 丁字路口擦撞亡

2018-03-07

前車切換車道 反應不及

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮潘姓高職生昨午身體不適請假離校就醫，不料騎機車與61歲羅姓婦人的機車發生擦撞，羅婦人車倒地，潘生人車失控衝撞中央分隔島再撞路樹，潘雖戴安全帽，但強大的撞擊力仍造成他頭部重創死亡，家長趕到醫院，看見早上出門上學的兒子已成冰冷遺體，難過痛哭，事故原因由警方調查釐清。

警方調查，19歲的潘生就讀高職三年級，已考取機車駕照，昨天下午約1時因身體不舒服，導師建議最好看醫生，因此向學校請假，校方也聯繫潘母，學生隨後獨自離校，卻在騎重型機車返家途中，於中山路三段與水裡巷的丁字路口遇車禍死劫。

失控撞分隔島 再撞樹

路口民宅監視器也錄下驚險一瞬間，當時潘生的橘色重型機車在內車道，羅姓婦人的機車在外車道，直接切進內車道左轉水裡巷，後方直行的潘生反應不及發生擦撞，羅婦人車先倒地，潘生則人車失控擦撞中央分隔島，再撞上路樹，仰躺中央分隔島上，機車則彈飛30公尺，倒在路中央。

婦腦震盪 多處擦挫傷

潘生雖有戴安全帽，但頭部重創，救護車送往埔里基督教醫院急救時已無生命跡象，院方表示，潘生顱內出血合併耳漏，搶救無效宣告不治，羅婦則有腦震盪及多處擦挫傷，進一步留院治療觀察。

潘生的雙親接獲噩耗陸續趕到醫院、警局，無法置信兒子已不在了，潘母在醫院難過痛哭，消息傳回學校，潘生的同學、導師都哀傷不已。

校方表示，潘生近來可能因感冒未癒，導師特別關心他，一再叮嚀身體不適要儘快就醫，昨午潘生完成請假程序與聯繫家長後離校。至於騎機車部分，潘生已年滿18歲並考取機車駕照，因此未予限制。

至於事故現場屬丁字路口，附近居民反映，常有機車騎士從中山路外側車道直接左轉水裡巷，或是於路口前先行駛內車道再左轉，常發生汽、機車的擦撞、追撞事故。