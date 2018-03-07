幫夫自殺詐千萬保金 媳婦一通電話露餡

2018-03-07

夫被砍殺38刀慘死

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市仁武區車床工廠60歲老闆王義祥，前年底雙手遭綁，頭、頸部共被砍殺38刀，慘死自家工廠，檢方查出王男生前被60歲妻子黃婦投保上千萬元保險金，王家還欠龐大債務，認定王妻涉案，依加工自殺罪提起公訴，法院審理時，黃婦卻否認有詐保意圖，但檢警查出，黃婦曾向媳婦說「如果死因不是他殺，保險就一毛都領不到」；黃婦才坦承幫夫自殺，意圖詐領千萬保險金，橋頭地院昨依幫助自殺罪判黃婦3年2月。

黃婦被判3年2月

橋檢起訴指出，王義祥長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，行動不便，且經營工廠收入不穩，全家每月開銷約10萬元；他陸續投保人壽險、意外險（應為妻子投保），保額計1200萬元。前年11月25日上午，王男把自殺詐保念頭告訴妻子黃婦，黃婦沒勸阻，反而與他合謀策劃；兩天後，王男服下黃婦給的安眠藥，合力翻倒工廠內桌、椅、電視、風扇，將酒瓶、食物、筷子撒落一地，假造飲酒衝突假象。

王男躺在地上，拿刀朝自己的頸、後頭枕部砍了20多刀，黃婦再拿繩綑綁他的手腳，製造被害假象。王男因安眠藥發作，加上血流不止，休克死亡；黃婦綁完丈夫後離開工廠，製造不在場證明，但附近監視器拍到黃婦在案發後離去身影，且無他人進出工廠，將黃婦依加工自殺罪提起公訴，並向法院求處重刑。

「若死因不是他殺 保險一毛都領不到」

法院審理時，黃婦對起訴犯罪事實均坦承，但否認有詐保意圖，但檢警監聽到一通關鍵電話，黃婦曾向媳婦說，「如果死因不是他殺，保險就一毛都領不到」，檢警並查出，王男生前被妻子投保上千萬元保險金，王家還積欠龐大債務。黃婦才坦承幫夫自殺，意圖詐領千萬保險金，橋頭地院因此對黃婦判刑。

律師吳辰明指出，以犯罪手法欺騙保險公司，讓公司相信發生意外或損失，企圖獲取保險金賠償，已涉及刑法詐欺罪，最重可處5年以下徒刑、拘役或併科50萬元以下罰金。