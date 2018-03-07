PO文罵辣模辛尤里勾引男人 公然侮辱罪起訴

2018-03-07

〔記者謝君臨／台北報導〕擁有F奶傲人身材、臉書有近25萬粉絲追蹤的性感女模辛尤里，去年11月遭陳姓女網友在「爆料公社」等臉書社團PO文痛罵「下賤」、「勾引男人」、「怎麼做一個單親小孩的母親」等語，辛尤里事後怒控陳女妨害名譽，台北地檢署調查後，發現陳女發文不但標記辛尤里，還附上照片，昨依公然侮辱罪起訴陳女。

不只標記名稱 還附上照片

27歲網紅辛尤里曾公開招認自己的F奶是人工假奶，還常貼出超大尺度辣照造福粉絲，不料她人紅是非多，除了照片尺度屢受爭議，去年11月還被陳姓女網友在個人臉書及爆料公社、爆廢公社等社團PO文，直指她「喝醉跟男人在夜店喇舌」、「喝醉行徑多不檢點」、「到處勾引男人」，還質疑「她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦？」文末更直接標記「辛尤里」、「噁心」等關鍵字。

辛尤里 不堪其擾提告

辛尤里不堪其擾，去年12月1日透過臉書表示已向對方提告，並稱陳女已非第一次在網路上攻擊她，對於陳女所述，她雖承認自己年輕時愛玩，但強調「只是喜歡跑夜店」、「老娘敢作敢當，我是怎麼樣的人，一路看著我過來的人都會知道，還需要我多解釋什麼？姐坦蕩蕩的生活，難道要從我鼻屎裡面挖鑽石叫賣嗎？」

陳女被檢察官傳喚到案時，辯稱自己只是在個人臉書抒發情緒，而爆料公社、爆廢公社均是不公開社團，無「公然」侮辱對方的問題。但檢察官調查後，認定陳女在成員逾百萬人的臉書社團發文貶損辛尤里，甚至附上辛尤里的照片，即使辛尤里並非本名，仍已損及其名譽。