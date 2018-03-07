窮到睡車吃廟食 貧妻剩百元伴夫屍

2018-03-07

餓肚伴屍5天

〔記者蘇福男／高雄報導〕一對年逾半百夫妻窮到幾無財產，還另有債務，1年多前走避高雄阿蓮大崗山下一處廢棄三合院，夫妻2人住在車上，過著沒水沒電原始生活，每天必須徒步來回6小時解決吃飯問題，日前丈夫趙男病逝，妻子全部財物僅剩100元，因思念丈夫和沒錢辦後事，忍飢伴屍5天，直到屍體腐爛流出屍水才對外求援，警方驚愕不已。

60歲趙姓男子與50多歲曾姓妻子於1年多前來到該座廢棄三合院，三合院是曾婦的娘家祖厝。曾婦告訴高雄市湖內警方，丈夫患有心臟病，家中主要積蓄多花在醫藥費，加上幫弟弟清償不少債務，夫妻倆已無財產、外面還欠債，才會來三合院旁過著「隱居」生活。

曾婦說，平時睡在早已沒油的車上，每天徒步6個鐘頭到10幾公里遠的田寮區一間廟宇吃飯，再將剩飯剩菜打包帶回當作晚餐，此外，他們會撿拾山上樹枝燒開水飲用，過著如原始人的生活。

靠廟果腹 日走6小時

警方調查，上月27日趙男在車上駕駛座失去生命徵象，妻子為救人把他拉出車外，才發覺丈夫已死，因不捨丈夫離世加上沒錢善後，她也搬不動遺體，每天陪伴躺在車旁的丈夫長達5天，連日來因天氣熱，屍體浮腫腐爛，曾婦終向廟宇師父求助。

遭遇慘 警湊錢幫忙

師父陪同她報案，警方初勘現場無打鬥痕跡，報請檢察官相驗，研判趙男病故，阿蓮分駐所處理員警見現場佈滿蠅蟲，曾婦仍每天伴屍，直呼不可思議；因同情曾婦遭遇，眾警合湊數千元給她應急，社福單位和慈善團體也已介入協助。

廟方住持表示，1年多來趙姓夫婦過來用餐後，會在附近涼亭休憩、發呆，鮮少與人交談，也不曾向廟方求助；直至近日不見夫妻倆蹤影，一度納悶，等到上週六再看到曾婦時，才發覺她幾乎5天未進食，同時得知趙男病故、以及他們的悲慘遭遇。

住持說，原本趙姓夫婦在其他寺廟用膳結緣，由於無法打包外帶，因而轉來距離棲身處10多公里的該廟用餐，他們會戴帽和口罩徒步來回，通常上午就到廟埕，志工中午招呼2人和其他香客用餐時，夫妻倆總是一再道謝，餐畢會打包外帶，廟方感受到2人生活困頓，讓他們能帶就儘量帶。