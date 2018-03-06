純砲友 被抓姦不起訴

2018-03-06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓男子僱請徵信社，逮到分居多年的妻子與張姓小王床戰摩鐵，報警抓姦逮到2人赤裸環抱，怒告張男妨害家庭。新竹檢方調查卻發現，2人只是各取性需求，是屬於從不談感情與私事的純「砲友」，且張男不知陳妻已婚，陳妻也說直到被查獲，張男確實不知她仍有婚姻關係，由於與相姦罪故意睡人妻的構成要件不符，新竹檢方只能將小王不起訴。

檢方指出，張男固然坦承與陳妻床戰摩鐵，但否認知道陳妻已婚，辯稱雙方係透過網路認識，本來只在網路上聊天，期間因陳妻介紹朋友向他買產品開始見面，自然而然發生親密關係，後來他到新竹做生意，會相約見面發生性關係，很少過問對方私生活，彼此係各取所需；且被抓姦當天並未與陳妻炒飯，扣得衛生紙是他擦鼻涕用的，且他是在被查獲時，才知對方有配偶。

不知她已婚 不符睡人妻犯意

張男還聲稱，被查獲前雖知悉陳妻有小孩，但陳妻強調已與孩子的父親分開6年之久，沒什麼好說的，所以未再追問。

陳妻則坦承與張男原係網友，一開始聊天就有提及扶養1個小孩，與孩子父親已分居6年，後來雖發生性關係，但雙方平常很少往來，並非男女朋友；她還說因先生外遇，她認為這段婚姻已是過去式，所以只告知張男與配偶分開6年，不想回答張男所問的分開原因，幾乎從未和張男談論過先生，彼此僅相互慰藉性需求，未有感情交流，直到被查獲時，張男確實不知她仍有婚姻關係。

此外，2人被捉姦時赤祼在床上環抱，尚非正在發生性行為，而扣案的衛生紙及衛生護墊，經勘驗並無精液反應，最後檢方以沒有通姦犯意與證據為由，將張男不起訴。

檢方指出，根據高院判決要旨，相姦者於姦淫時須知悉對方為有配偶之人，若無此認識，則不成立相姦罪。刑法相姦罪以故意為要件，如非明知，欠缺故意，即不為罪。