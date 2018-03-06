恐怖！掃墓滾出青苔頭顱 墳區赫見狗叼人骨

2018-03-06

死者疑路倒往生 非狗扒墳

〔記者黃美珠／新竹報導〕掃墓掃到別人家先人骨骸？70歲范姓老翁帶家人回新竹縣新埔鎮掃墓，卻發現祖塔前草皮上，擺著1顆長了青苔、沒有下顎的人頭顱骨，警方獲報陸續在周邊發現疑似顱骨的下顎、1根上臂肱骨、2根肋骨，懷疑流浪狗扒墳闖禍，檢方昨相驗，認為棺木上方至少有40公分覆土，狗不可能把遺體挖出，懷疑有人意外路倒往生無人知，腐爛剩下骨頭被野狗叼出，檢方要求員警持續過濾轄內失蹤人口狀況釐清。

檢警昨相驗顱骨後，以證物名義先行封存，法醫說，頭顱研判是男性，從上手臂肱骨研判身高160到165公分。

范翁告訴警方，日前回新埔第3公墓整理墓園，曾在該處看到6隻流浪狗在挖洞，當時沒看到可疑骨骸。

記者昨前往實勘，經相鄰第2公墓，發現1隻黑色流浪狗竄入墓地，咬出1根可疑骨骸，向鎮公所負責墓政的楊姓課員、多名員警查證記者所拍的照片，認為是人骨。不過檢方沒看到實際骨骸，無法認定。

另處公墓曾被棄置金斗甕

公所民政課長盧煥城說，去年先後在第2公墓發現6個被人蓄意棄置的金斗甕，不知為誰家所有，已暫放納骨塔內。

盧煥城說，一般人忌諱鬼神，除非有深仇大恨，不敢亂掘或亂打開別人家祖塔，懷疑骨灰罈可能遭家族晚輩丟棄。

盧煥城說，第2公墓是新埔鎮的示範公墓，去年起公所全面清查，通知下葬7年的墳塚必須起掘。

覆土至少40公分 狗難挖出

發現的人類顱骨或小黑狗叼咬的可疑骨骸，如果不是後人棄置致骨灰罈破裂而散落，也可能是撿骨不察所遺漏。而叼咬骨骸的小黑狗平時有餐飲業者餵養，也不排除小黑狗叼咬的是其他動物骨頭。

且土葬土穴深度至少有120公分，棺木下葬後上方保有至少40公分供覆土，一般流浪狗不可能把遺體挖出。