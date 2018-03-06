男童頭手瘀傷 父控幼兒園長拉人撞牆

2018-03-06

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立潭子幼兒園去年12月傳出疑似虐童事件，一名6歲劉姓男童被父親發現手部被抓傷，額頭瘀腫，父親質疑園長強拉兒子進辦公室造成。幼兒園園長喊冤，是男童不吃午餐失控搥牆、撞牆受傷。台中市府教育局昨日指出，已經成立調查小組調查，本週就會有結果。

園長喊冤︰男童自己撞牆

男童父親去年12月25日前往幼兒園接兒子下課，發現兒子雙手有抓痕且額頭瘀腫，郭姓園長指稱，男童想玩積木，不吃午飯又打翻餐盤，情緒失控，傷勢是自己撞牆導致，但男童卻稱，是被園長拉進去辦公室才會撞到牆壁。

中市教局展開調查

台中市府教育局主秘黃瀞儀指出，當時是午餐時間，男童仍堅持要玩積木，不肯吃午餐，還摔餐盤，引起班上騷動，透過監視器畫面可看出男童情緒激動，園長才會協助隨班的已離職代課老師將男童抱至另一間行政辦公室。

黃瀞儀表示，以教育觀點而言，是為了讓男童先到另一個空間安撫，讓其他學童用餐，但辦公室只有園長跟男童獨處20分左右，監視器只有高角度畫面，並未錄到兩人互動，園長指稱是男童情緒激動，自己撞到牆。但是劉父說是園長拉兒子去撞牆，說法迥異。

台中市府教育局指出，男童事發後就請假，直到過年後才回到班上，期間有協調他到另一所公幼或安排到鄰近國小附幼就讀，但家長對環境不滿意，堅持園長調離現職。