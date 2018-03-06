派新手帶女潛水溺死 資深教練也有罪判刑

2018-03-06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕34歲祝姓女子前年7月底到貢寮海邊參加潛水訓練班，突然脫離隊伍、失去蹤影，直到帶隊教練看見鰻魚，要學員們上前觀賞，後方的楊姓女教練才驚覺祝女脫隊，並通報其他教練一起尋人，惟祝女被救起時已無生命跡象；基隆地院審理認定現場3名教練觸犯業務過失致死罪，昨將3人各判刑8至10個月。

檢警調查，當天的潛水課程共有3名教練，包括一名有10多年教學經驗的資深廖姓教練，不料當天廖並未親自帶著學員下海，而是交由剛拿到潛水教練證照不到5天的另名廖姓教練及楊姓女教練帶著2名學員下海潛水，因該2名新手教練疏於指揮、督導，且未能及時在海中清點學員人數，導致祝女脫隊時無人發現，最終釀成意外。

檢察官訊後將3名教練依業務過失致死罪起訴，法院開庭時，資深的廖姓教練強調，案發當天因身體不適，才請另2名教練幫忙，但一聽到學員失蹤，他就立刻在岸際指揮調度並下海協尋，自己並無過失；菜鳥廖姓教練與楊姓女教練則稱，當時正好在幫其他學員調整浮力，加上學員們有並排情形，才沒第一時間發現祝女脫隊，但一發現後就立刻通報協尋。

法官審理後認為，3名潛水教練都領有合格執照，應知道潛水的危險性，其中資深廖姓教練既然收費教學，應提供自己10餘年潛水教練經歷的品質與督導責任，而新手教練廖男及楊女也應保障學員能平安學習潛水，但3人因疏於注意，導致學員脫隊，甚至害祝女不幸溺水身亡，對此均有過失。法官審酌3名教練迄今未能與被害人家屬達成和解，昨將2名廖男依業務過失致死罪判刑10個月，楊女則判刑8個月。