陽光消防員 強吻「睡美人」挨告

2018-03-06

〔記者張議晨、簡惠茹／宜蘭報導〕屬陽光型男的宜蘭縣王姓消防員被爆料，去年趁同學女室友睡著時溜進房間強吻，讓女生心理受到創傷；王員則以為是雙方合意，希望和解；有網友不滿王的處理態度，將整起事件與男女兩人對話貼上「靠北消防」臉書，引起關注。

借宿同學家 潛入房猥褻

宜蘭縣消防局表示，女方去年10月17日曾到消防局投訴，政風人員約談雙方，王員否認指控，事後因情緒未平，消防局有段時間不讓他出外勤，女方後來向台北市婦幼隊報案，因女方未提出具體證據，全案只能交由司法調查，若確定王員違法會從嚴究辦。

男稱你情我願 遭仙人跳

王男昨向友人透露，與女方有過曖昧，當時接吻是在你情我願下發生，但隔天女方態度卻180度大改變，還向他開口要60萬，認為是被女方「仙人跳」。

臉書專頁「靠北消防」昨出現爆料，控訴宜蘭縣王姓消防隊員，去年10月到同學家借宿，藉酒強制猥褻同學室友，被發現後打算以500元打發，並拜託不要說出去。除了指控，網路還貼出兩人對話截圖；王員私訊女方說：「對於昨晚行為，讓妳感覺到很不舒服，我們可以私下談（在我的能力範圍內）。」女方回文：「你到底知不知道你做的事情，讓我非常噁心且對身邊的人都會保持害怕感。」

未料，王竟回「雙方都是成年人，雙方同意下的（互吻），造成妳的不舒服深感抱歉」。

事後，王員說要湊齊3萬元幫女方壓驚，也讓誤會提早落幕，卻叫王母來談和解，和解不成反威脅提告，事發後也只打過一通電話，沒有道歉意思；女方回批扭曲事實，把強吻說成是雙方同意，這種說詞留著去跟法官說吧！

記者到王員執勤的消防隊查證，但他已休假回家；友人透露，王男家住南部，沒勤務就會健身或是在外運動，是個陽光型男。