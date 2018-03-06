嗆「報警就推下橋」男環抱高中女 強捏胸

2018-03-06

另涉猥褻女國中生

〔記者王俊忠／台南報導〕余姓男子誘騙女國中生強制猥褻，犯案後一星期的晚間，他騎機車在台南市新化區一處陸橋，又以類似手法強摸一女高中生胸部，女學生抗拒、揚言報警時，余嫌竟嗆要把她推下橋，附近路人聽到女學生呼救，余男才鬆手落跑！

台南地院依對少女強制猥褻罪判余1年6月徒刑。余男另涉猥褻女國中生，被台南地檢署起訴。

見高中女落單拐騙

判決指出，這名有猥褻少女習性的惡狼於106年10月31日晚間近9點半，騎機車行經台南市新化區唪口里台39線一座陸橋北向路段時，看到穿校服的女高中生小琪（化名）獨自在橋上騎著單車。

余男萌生歹念，他上前告知小琪「有同校女同學在橋下要交東西給她」，騙小琪騎單車跟著他的機車後面走，途中，小琪察覺余男的機車愈騎愈偏僻、路徑有異而放慢單車速度。余男見狀改口說「女同學已離去，但有留下物品放在一家化工廠停車棚內」，要小琪進入尋找。

路人查看才騎車逃走

小琪覺得不對勁、表明拒絕並離去，繼續沿陸橋騎單車欲回家。余男也騎機車尾隨女方上橋，他再告訴小琪「又遇到女同學了，女同學請她回工廠停車棚見面」。小琪一再拒絕，余男仍死纏爛打要她到工廠停車棚。

接著，余男突然伸右手抓小琪左胸，小琪推開後大叫「你到底要幹嘛？我要報警了！」余男嗆說「妳如果報警，就把妳從橋上推下去」。當小琪轉身打電話報警時，余男從後方環抱女方、抓捏胸部，還把女方壓制在橋上水泥護欄邊，附近路人聽到小琪呼救聲前往查看，余男才鬆手、騎機車逃走。