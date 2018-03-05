搭車借運將手機 狂買遊戲點數

2018-03-05

20多人受騙至少5千元

〔記者王冠仁／台北報導〕詐欺通緝犯蔡俊傑搭計程車時謊稱自己手機沒電但有要事聯繫向司機借手機，他拿到手機將Google play商店付款方式變更為併入電信帳單，再下載「星城ONLINE」購買遊戲點數，下車前還原設定再還手機。他以此方式對20多名司機行騙，每名至少損失5千元，警方日前發現他在路邊閒晃逮人，除將他解送歸案並擴大追查受害司機人數。

警方調查，因涉及詐欺案被通緝的28歲男子蔡俊傑，跑路期間看準年紀略大的司機可能不熟智慧型手機操作，再加上司機要開車認路，於是鎖定計程車司機下手。

蔡雖住在新北市土城區，但他都會先搭公車或捷運，跑到新北市三重、板橋，或台北市西門町、台北車站、東區一帶，鎖定在路邊排班的計程車司機並挑選年紀略大者下手，上車後故意選擇一個路程遠的目的地，或要司機繞路、開慢一點，以增加「作案時間」。

蔡上車就假裝自己手機沒電，但有要事需聯繫向司機借手機，他取得司機手機後先假裝撥打電話，電話講完就故意跟司機天南地北亂聊，讓司機忘記要立即取回手機；他再趁此時變更司機的Google play商店付款方式，改為「併入電信帳單」，再下載「星城ONLINE」購買遊戲點數。

下車前，蔡會把「星城ONLINE」程式刪除，將付款方式改回原本設定、刪除相關訊息或簡訊再還手機。司機直到接到當月手機帳單，發現暴增5、6千元，懷疑被盜用才報警；員警問司機「有沒有把手機借人？」司機回想起蔡，警方再根據司機說詞調閱蔡上車處監視器畫面，進而鎖定他涉案。