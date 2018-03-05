開庭稱女友是炮友被告 法官認訴訟辯詞免賠

2018-03-05

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小香指與她有論及婚嫁男女朋友關係的男子阿弘，在台南高分院詐欺案開庭回答法官說「與小香是炮友關係」，小香不甘名譽受損、怒告求償60萬元。台南地院法官認為這是男方在訴訟上言論、雖未盡周延婉轉，但屬於訴訟中善意自辯、自衛言論，難認有不法侵害性，判男方不必賠償。

小香（化名）痛訴，106年5月間，阿弘（化名）在台南高分院有1件詐欺案開庭時，承審法官詢問阿弘「你與小香是什麼關係？」沒想到阿弘竟回答「兩人是炮友關係」，當時在庭還有1、20名與該案相關的關係人共見共聞阿弘的答話。

小香難堪的說，她與阿弘已是論及婚嫁的男女朋友，男友居然這麼侮辱她、侵害其名譽，要向男友求償60萬元精神慰撫金。

阿弘辯解，炮友是指雙方非戀愛或婚姻關係、但有性關係的朋友，他與小香交往時確有發生性關係，兩人最後未能走進婚姻，實屬無奈，當天才會用炮友兩字回答法官問話；有名證人證稱他們兩人如有性方面需求，就會約去汽車賓館；況且，他與小香交往時，小香另有交往4、5年的男友，可見女方交友關係不單純。

阿弘強調，會用炮友兩字形容與小香的交往關係，是陳述他心理認知的兩人關係，並非出於侮辱或貶損女方名譽的意思。

法官傳訊相關證人，查明小香與阿弘在交往時，確實另與其他男友交往，阿弘依此上情用炮友形容與小香的關係，是他個人價值判斷提出來的主觀意見，且與開庭訴訟上的答辯、防衛手段有關，縱然措詞未盡周延婉轉，與小香主觀認知不同，使小香感到不悅，但探究其意，並非無端對原告人格指摘或貶損名譽為目的侵權行為，難認已逾合理範圍而有不法侵害性。