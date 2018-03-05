網路求職附存摺、金融卡竟成詐騙幫兇

2018-03-05

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路求職陷阱多，小心找工作變成詐騙集團幫兇！近來歹徒盯上急需用錢或求職的民眾，要求寄送存摺、金融卡成為詐騙集團的人頭帳戶，刑事局提醒，網路求職應特別留心，以免賠了夫人又折兵。

家住雲林的季姓男子年前需要一筆周轉金，在臉書看到貸款訊息，依指示加入業務經理的LINE，對方先要他拍照身分證正反面「查證身分有無不良紀錄」，並要季男提供2份自己的存簿、提款卡，才同意放款30萬元。

季男起先質疑「為何借錢需提供自己的存簿、提款卡？」「甚至還要2份？」業務經理告知借款是給現金，還款方式則是每月將錢匯入自己銀行存簿，再由借貸公司利用提款卡提錢；1本存摺匯入本金、1本匯入利息。

季男因亟需用錢，心想「反正帳戶也沒錢」，便依指示將存簿及金融卡寄給對方；沒想到錢沒拿到，反而是銀行通知有詐騙款項匯入，季男帳戶被設為警示帳戶，不但無法存提款，還要走法院。

稱租用帳戶 10天1萬元

另新竹楊小姐年初於求職網站找工作留下聯絡資料，後有自稱陳經理與她聯絡，稱該公司經營跨國投注運動彩券，由於會員輸贏結算兌匯，存取金額比較大，故需找兼職提供存簿跟提款卡給會員兌換，向楊女租用銀行帳戶，租金10天1萬元，提供越多本存摺，薪資越高。

錢沒領到 還要常跑法院

楊女隨即透過快遞寄送自己2本存摺及提款卡，並照指示更改提款卡密碼方便公司運作；當晚楊女就接到玉山銀行簡訊，通知有筆金錢轉進又轉出，楊女截圖詢問，陳經理表示是為測試帳戶正常使用；未料翌日楊女便接獲銀行告知列為警示帳戶，此後陳經理的電話及LINE都暫停使用。

警方提醒，民眾在找工作或有借貸需求時，應慎選管道，有任何問題可撥打165反詐騙專線諮詢。