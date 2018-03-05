想泡在網咖 天兵偽造住院證明

2018-03-05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超扯天兵，偽造住院證明騙長官，只因想在網咖泡一天！

陸軍裝甲工兵連戴姓上兵為了泡網咖，竟工於心計偽造國軍桃園總醫院住院證明書，然後找人假扮女友LINE給輔導長請假，愛部屬心切的輔導長前往醫院探病撲空，憤而揭穿詐病騙局，新竹檢方依偽造文書與行使偽造文書等罪嫌起訴。

檢憲調查，戴男為陸軍裝甲工兵連上兵，去年4月27日上午9 點多，向連長報告欲前往國軍桃園總醫院就診，惟離營後即返家未就醫。

經輔導長以電話詢問，戴男竟教唆綽號「漾」的不明人士，以LINE傳送偽造的國軍桃園總醫院戴男的住院證明書給輔導長，佯稱自己因病且根據醫師指示，需要住院。

事後輔導長越想越不對，因「漾」的不明人士還自稱是戴男女友，說正在病床旁當看護照顧男友，輔導長起疑為何不是戴男自己向他報告，莫非病情嚴重？於是親自前往醫院探病，沒想到院方說戴男根本連去看診都沒有，更不用說住院了，這一來謊言整個被拆穿，部隊趕緊報請新竹憲兵隊偵辦。

憲兵調查發現戴男離開部隊後就泡在網咖，戴男到案後依然否認犯行，檢憲找到他的女友，發現案發當時她都在上班，不可能當戴男共犯，至於為何戴男能拿到住院證明書的格式？原因可能是戴男去年2月時曾在桃總住院，且曾申請過住院證明書，因此他以更改日期並偽刻醫師印章，拍照用LINE傳送想欺騙長官。