女童參訪消防隊 見車上接生隊員

2018-03-05

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市政府消防局民權分隊昨日有幼稚園小朋友來參訪，爸爸媽媽帶著小孩與「消防叔叔」同歡，其中有一對賴姓夫妻帶著小女兒要尋找分隊隊員李東翰，原來三年多前，正是李東翰幫忙接生這個小女兒，如今小女兒健康長大，一家人特地回來見當初的大恩人。

一家人回來感謝大恩人

李東翰回憶，2014年5月的一個早晨大約6點多，接到通報健康路上有生產救護案件，他與一名邱姓女救護員抵達現場後，發現媽媽已經陣痛近兩個小時了，夫妻兩人上了救護車，李東翰將車子往前開了約100多公尺，邱員就跟他說已經可以見到胎頭了，恐怕要馬上接生，李東翰才剛離開駕駛座，拿著毛巾走到媽媽身旁，小女嬰就迫不及待的「蹦出」，開始嚎啕大哭。

車上出生 取名「曼曼」

李東翰說，這對他也是個十分特別的經驗，身為一個消防員，常常要見證生命的逝去，卻少有機會能見證一個生命的開始，從2008年當消防員至今，10年來大多數都是幫忙送產婦到醫院，接生的經驗只有這次，是感動而且難忘的回憶。

賴媽媽則表示，她都叫這個小女兒曼曼，因為她當初這麼「著急」，等不到醫院就急著出來，希望她以後凡事能「慢慢來」；她說當時陣痛來得突然，一切都很慌亂，還好李東翰及邱救護員十分冷靜地安撫她，現在回想起來還是十分感激，曼曼滿月時還特地送滿月禮盒到分隊。

曼曼如今健康長大，賴媽媽得知有消防參訪活動，趕快帶著全家人前來，曼曼怯生生的跟李東翰打招呼，參與活動，笑得很開心；李東翰說，希望曼曼往後也能快快樂樂的生活，笑得像今天一樣開心。