千斤原石掉落平交道 普悠瑪差2分鐘撞上

2018-03-05

列車停駛 民眾合力移開

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮有輛載運巨石的拖板車，昨行經吉安鄉永興村平交道時，板車上的千斤原石沒綁緊，就這樣應聲掉落砸在平交道間，當時再過2分鐘就有南下列車準備經過，肇事司機嚇得先按下平交道緊急按鈕，再與周邊民眾合力用繩索及時將石塊移離鐵軌，幸無人傷亡，小意外也造成一班列車誤點8分鐘，而未綁緊貨物，警方也依「道路交通管理處罰條例」開單，最高可罰9千元。

台鐵花蓮站指出，大石塊在昨天上午9點8分掉落，9點6分406列次南下普悠瑪剛從吉安站出發，還好速度不快，約2分鐘左右就會經過永興平交道，台鐵花蓮段接獲緊急通報後，立即通知線上列車停駛，因公路大卡車載運石頭掉落在路線上妨礙行車，肇事司機與路過民眾合力，以繩索綁住巨石用卡車拖動排除障礙，9點17分就恢復通行，406次普悠瑪號列車因此延遲8分鐘抵達志學站，事後也派員巡視鐵軌受損狀態，確認安全無虞後就開放列車通行。

若撞上恐造成車頭受損

台鐵花蓮運務段長吳金添說，永興平交道距離吉安站約2分鐘路程，還好南下列車剛出站加上是上坡路段，速度比較慢，所以司機員可以觀察到鐵軌上情形，若是快速行駛中列車撞到這樣大的石頭，列車前的排障器應該可以把石頭彈開，但排障器一定會損壞，嚴重的話可能造成車頭受損，所幸即時排除。

警方指出，肇禍的卡車在轉彎的時候，車上巨石疑似未綁緊或繩索斷裂，因轉彎的離心力把巨石甩出剛好掉在平交道上，貨車裝載貨物需穩固紮實，還好掉落時後方車輛有保持安全車距，否則砸到鄰車造成傷亡後果不堪設想，將依道路交通管理處罰條例對拖板車司機開罰3000元以上、9000元以下罰鍰。