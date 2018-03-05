藏2.4萬顆強姦藥丸 兩男誆山坡撿到

2018-03-05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆警方在男子陳敏勝租屋處，查獲24850顆俗稱「強姦藥丸」的三級毒品一粒眠，陳男與友人吳俊宏辯稱，這批一粒眠是在槓子寮砲台附近山坡撿到的，警方將兩人送辦。販售一粒眠與單純持有的刑度差很多，基隆地方法院無法證明兩人有販賣的意圖，只能依毒品危害防制條例中，持有三級毒品純質淨重20公克以上之罪，分別判陳、吳兩人7、9個月徒刑。

持三級毒品 判7、9個月

男子陳敏勝、吳俊宏前年11月15日凌晨1時許，聽聞有一批品質不良的一粒眠被丟棄在基隆槓子寮砲台附近山坡，便相約撿拾，並將24850顆一粒眠帶回家，吳男還試吃了幾顆。

警方接獲線報，進到陳男租屋處，陳、吳兩人口徑一致，向員警佯稱毒品是在場的劉男持有，不知情的劉男因此被法院羈押，檢警事後釐清，發現吳男才是主謀，將吳、陳2人約談到案。

宣稱試吃、沒有販賣

吳俊宏向檢警表示，聽黃姓友人說，槓子寮砲台附近山坡上有人會丟棄品質不良的一粒眠，自己因吸食安非他命睡不著，聽說吃5顆一粒眠可以睡一天，約陳男一同前往，找到一個黑色塑膠袋，裡面有紅色包裝的藥錠，便整批帶回家，並沒有要販售的意思，自己吃了10幾顆試試看，結果無效，反而頭部疼痛，懷疑藥有問題。陳男則宣稱只是配合吳男，協助將藥品帶回家中，沒有販售意圖。

警方將藥品送交刑事局鑑定，發現一粒眠共重5公斤，但純度只有百分之一，實際含毒量只有50公克。若依一般黑市價格，每顆以150元售出，可獲利370多萬元。

基隆地方法院法官認為，兩人偵訊時只承認有撿拾毒品，均否認有販賣意圖，且兩人辯詞大致相符，無積極證據可證明有販賣意圖，依持有三級毒品判刑。