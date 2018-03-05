當著2男面前 爬上床性侵醉女

2018-03-05

判3年 再判賠80萬元

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已婚邵姓聯結車司機找網友聚會，竟與兩名男網友將酒醉女大生小柔（化名）帶往旅館休息，邵男半夜溜上床性侵小柔；新竹地院認為，當時摩鐵房內另有兩名男網友，邵男仍當他們面前性侵，罪無可逭，依乘機性交罪將邵男判刑3年，民事庭再判賠80萬元。

小柔指控，去年9月玩手遊認識邵男，邵男以LINE約小柔等網友到KTV唱歌、喝酒，還宣稱已委請某女網友訂旅館，若喝醉可與其他女網友在獨立房間休息。

小柔到KTV發覺僅邵男及另兩名男網友，4人開唱不久小柔即酒醉。3男將小柔載往汽車旅館，小柔獨自睡床上，兩名男網友分別睡在地板與沙發上，邵男卻於凌晨4點多摸上床性侵小柔。

怕再遭不利 女不敢求救

小柔恐再遭不利，不敢對外求救，但有用LINE告知其他網友，直到上午11點多返家始報警。小柔控訴尚在就學、未婚，卻因邵男犯罪影響對兩性看法及求職信心，終其一生與此痛苦經驗共存，且造成生活作息改變、心理壓力過大、憂鬱等創傷後壓力症候群，可謂承受極大痛苦；反觀邵男偵查中否認犯行、態度傲漫，實欠缺悔意，為此求償100萬元精神慰撫金。

法官認為邵男明知小柔不勝酒力已意識不清，竟為滿足一時性慾，乘機與其性交，且小柔正值青春年華，平時尚需打工維持生活，並兼顧課業，因妨害性自主犯行，而對兩性關係產生痛苦經驗，內心造成極大壓力與恐懼，而有憂鬱或躁鬱傾向，判邵男需賠償80萬元。