酒駕翁撞人肇逃 任他倒臥11度寒雨中

2018-03-05

辯稱沒看到人 酒是事後喝的

〔記者黃美珠／竹縣報導〕無駕駛執照的70歲李男被控涉嫌酒駕，在台15線撞倒20歲鄭姓中度智障男子。當時全台籠罩強烈寒流，新竹僅攝氏11度低溫還伴隨不小雨勢，李男不顧重傷的鄭男而肇逃，鄭男送醫後逃過死劫，李男被捕後聲稱「轉頭並未看見東西」，酒是事發後才喝的，沒酒駕，警方昨仍依肇事逃逸等罪嫌函送李男。

警方調查，鄭男出身弱勢家庭，母親跟姊姊的智能均有問題，妹妹目前就讀高中，全家靠父親打零工度日，涉嫌肇事逃逸的李男有家暴、公共危險前科。

鄭男去年12月16日下午3點多，在自家附近的台15線南下61.5公里處，橫越路口要回家，走到南下外側車道的中間，適逢李男酒後開小貨車經過。李男閃避不及，右前車頭把鄭男撞飛到路外，小貨車前擋風玻璃、右前大燈組因此撞壞。

警方表示，案發時正值全台籠罩強烈寒流，攝氏11度低溫伴隨著不小雨勢。李男沒下車察看、報警救護鄭男，反而直接在台15線南下車道逆向迴轉、加速逃離，任由身受重傷的鄭男倒在冰冷雨水中，讓人氣憤。

男一度命危 已平安出院

路人發現後，報警送醫，鄭男因胸腹部受到強力撞擊，多處骨折且有氣血胸狀況，一度性命垂危，所幸已平安出院。

警方調閱監視器，案發當天下午逮到李男，酒測值0.45毫克。

李男對警方說，他有感覺撞到了什麼，回頭看卻沒看到東西才離開。回家後心情不好，當天下午4點獨自在鄰居家喝啤酒、米酒各一杯，並不是酒駕肇禍。