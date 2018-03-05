留宿照顧8旬母 暗夜惡火雙亡

2018-03-05

孝子在老家一樓開服飾店

〔記者張聰秋／彰化報導〕59歲黃姓男子在彰化市老家透天厝一樓開服飾店，行動不便的84歲黃母就住在2樓，黃母最近身體微恙，黃男打烊後沒回自己住處，留下來陪老母，未料透天厝昨凌晨大火，除燒毀整個店面，大量濃煙往上竄升，母子兩人走避不及，被濃煙嗆死。

3、40年透天厝 疑一樓起火

彰化市三民市場永安街路口一棟老舊透天厝昨晨火警，一樓服飾店面被燒得幾乎全毀，火勢還波及隔壁一間服飾店，初步鑑定，燒毀面積約36坪，財物損失105萬元，初步調查起火點疑似在一樓。附近鄰居認為這棟透天厝老舊已有3、40年屋齡，懷疑電線走火引起惡火。

2人到院前 已無生命跡象

消防局第一大隊長詹江洲指出，消防人員50分鐘內控制火勢，救出受困火場2樓房間的王婦及3樓浴室的黃男，兩人可能遭濃煙嗆昏後不醒人事，到院前已無生命跡象，死因仍需鑑定。

鄰居說，黃男和妻小住在離服飾店約一公里處的住宅，黃母住在服飾店2樓，白天黃男在服飾店做生意，晚上等母親入睡再回住家，近來黃母身體微恙，黃男睡在服飾店3樓就近照料，沒想到發生憾事。

常陪母散步 與鄰互動佳

鄰居指出，黃男平時會陪母親到附近公園散步，和左右鄰舍互動不錯，黃母也很有愛心，在自家店門口前免費讓一名做指甲美容的小姐擺攤，而黃妻昨聞訊後悲傷過度，在步出派出所時身體癱軟，由家人攙扶離開。

一名賣菜老婦說，昨晨3點多到市場準備賣菜，看見煙霧還以為是濃霧，後來發現火災趕快請人報警。目擊者說，看見一樓冒出黑煙時，立刻敲鐵門叫人，卻沒有人回應，得知屋主母子兩人發生不幸，令人難過。