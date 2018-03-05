槍殺前妻老闆娘／丟錢叫釣客報案 凶嫌開車投海自殺

2018-03-05

〔記者蘇福男、蔡清華／高雄報導〕涉及高雄旗山早餐店女老闆槍擊命案的凶嫌蕭慶仁，逃亡1天1夜後，自知法網難逃，昨上午駕車到茄萣興達港碼頭，丟下700元紙鈔給釣客，說「我要自殺，幫我跟警方報案！」隨即加足油門往前衝，車子卡到碼頭護欄，蕭嫌還不死心，倒車後再往前衝撞，車子落海載浮載沉5、6分鐘，連人帶車沉入海裡，2個多小時後遺體及車子陸續被撈起。

橋頭地檢署表示，蕭嫌縱使自殺死亡，惟其犯罪動機及下手方式，被害人確切死因與被害家屬意見等，檢方必須調查釐清後，才會以被告死亡結案。

45歲砂石車司機蕭男因涉廢棄物清理法官司，長期失業在家，去年又罹患嚴重糖尿病不舉，與越南籍妻子阮女感情生變，今年1月底離婚。

同為越南籍的早餐店女老闆陳秋徵好心收留老員工阮女，未料遭蕭男遷怒，認為夫妻感情不好，就是陳女從中挑撥，前天上午騎機車到早餐店找陳女和前妻算帳，蕭男手持改造手槍朝陳女額頭開槍，陳女中彈死亡，阮女因手槍卡彈逃過一劫。

蕭嫌行凶後換開白色自小客車逃逸，警方查出蕭嫌從嶺口交流道開上國道10號往燕巢方向，自知插翅難飛，逃亡1天1夜後，昨上午7時許畏罪駕車落海自殺。

目擊釣客說，蕭男開車到茄萣興達港碼頭看到他，先丟下700元紙鈔，告訴他「我要自殺，幫我跟警方報案！」釣客勸他不要做傻事，蕭男不理會，逕自關上車窗、加足油門往前衝，車子先是卡到碼頭水泥護欄，蕭嫌倒車後再往前衝撞，車子在海面載浮載沉5、6分鐘後沉入水裡。

警消和海巡經2個多小時打撈，將身穿紅上衣的蕭嫌遺體打撈上岸，半小時後將車吊上岸，並在後座尋獲疑似犯案槍枝。

穿紅衣自殺 想報復

警方查出，行凶當天是蕭嫌生日，至於凶嫌犯案及投海都身穿紅上衣，高雄星相卜卦與堪輿業職業工會榮譽理事長柯武村說，民間傳說穿紅衣自殺是內心充滿了「冤、怨、恨」，想要化為厲鬼報復。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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