3代7口同住 垃圾滿屋 嬤死 孫女驚見鼠啃臉

2018-03-05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市59歲身心障礙唐姓婦人，帶著3名身障兒女及3孫租屋同住，由於一家7口都是輕中度智障，被社會局列為低收入戶，每月共領有7萬3693元的生活補助，不過家人以撿拾資源回收為生，住處堆滿垃圾，環境髒亂到慘不忍睹地步，3日孫女目睹阿嬤躺在沙發上氣絕多時，更慘的是臉部還被老鼠啃食，造成嚴重傷勢，警消趕抵發現老鼠進進出出，對一家人身處如此惡劣環境，感到不可思議；法醫楊敏昇相驗後更在臉書沉痛寫下「午後心情」，敘述這家人的慘狀及無奈。

1家7口皆為智障人士

唐婦生了7個小孩，1人已往生，1人離家出走、下落不明，1人服刑中，有名女兒重度智障，但在家中生活有困難，已經合法出養給他人，目前家中僅剩1個女兒與2個兒子。

唐婦的女兒郭女遭家暴離婚後，帶3個智障孩子與母親、2個弟弟同住，平時跟智障弟弟外出撿回收資源補貼家用。

檢警調查，郭女2日發現母親身體不舒服，郭女說母親有心臟病、精神疾病與智能障礙等，平日都在客廳沙發睡，已有2、3天一直說沒胃口吃不下，連出門都無法行走，情緒很不好，一直發脾氣，她因此將買回來的便當放在沙發旁，母親吃了幾口就沒再動筷子，倒在沙發睡著。

3日早上8點多，郭女的小孩起床，赫見有老鼠在沙發上的阿嬤臉部啃咬，嚇得尖叫，郭女聞訊上前，發現母親已無生命跡象，於是報警。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻與法醫楊敏昇相驗屍體，初步研判唐婦是因病自然死亡，但令檢警吃驚的是，死者與家人住的地方，環境髒亂到慘不忍睹地步，家裡雖養4隻貓專門來抓老鼠，不過死者臉部竟有遭老鼠啃咬的嚴重傷勢，仔細詢問死者女兒家庭狀況，才知道7人都是身心障礙者。

記者到死者住處，發現一家7口全住在髒亂不堪的3層樓房，一樓是客廳，死者躺著的沙發破爛、滿是油垢，地板也都是油膩黑垢，還傳出陣陣酸臭味，地上滿滿都是資源回收品，並塞滿整個空間，環境極為惡劣。目睹過世阿嬤被老鼠啃咬的家人仍心有餘悸。

警消也說，看到老鼠鑽來鑽去，唐婦家養來抓老鼠的4隻貓，卻分別關在2個籠子裡面，讓人納悶。

女兒大哭 不知如何辦後事

法醫楊敏昇在臉書沉痛寫下「午後心情」，敘述這家人的慘狀及無奈，「死者臉部遭到老鼠嚴重啃咬，現場環境髒亂到慘不忍睹，更讓檢警驚訝的是、全家7口皆為智障人士」，當筆錄進行到一半，檢察官溫柔地問死者女兒「妳要怎麼處理媽媽的後事」，沒想到她竟然跪下來嚎啕大哭：「我也不知道怎麼處理！」

新竹市社會處表示，本案為長期輔導的經濟弱勢戶，一家7口為列冊二款低收入戶，目前每月共領有7萬3693元的生活補助，社工訪視時，曾多次表達可以協助清理，但遭到拒絕。