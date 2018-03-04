國道持棍攔車踢鐵板 挨罰還淪網路笑柄

2018-03-04

對方駕駛高壯 他秒變俗仔

〔記者吳仁捷／新北報導〕民眾開車常在街頭遭遇惡霸，這些「街霸」當街逞凶、挑釁，讓駕駛膽戰心驚。但國道上一起行車糾紛，一名攔車男剪車後帶著球棍囂張下車，未料踢到「超痛」鐵板，不但沒得逞，而被眾多網友譏為「秒變臭俗仔丟棍道歉」，還涉及違法、觸犯交通法規等，恐吃上刑事官司及行政處罰。

敬禮、鞠躬、丟球棒…快閃

國道六隊樹林分隊調查，福爾摩沙高速公路北上44K處，2日下午6時發生一起行車糾紛，一輛HONDA HR-V駕駛突然切入內側車道，不滿後方的HONDA CR-V駕駛按喇叭警告，兩度在國道剪車逼停，HR-V駕駛「攔車男」原囂張持球棒下車，但身材魁梧的CR-V駕駛一下車，氣得連飆五字經，攔車男秒變俗仔，嚇得連聲敬禮、鞠躬道歉，還丟下球棒。

到案稱對方剪車 被警打臉

事後，CR-V乘客將衝突過程PO網，數千網友嘲諷攔車男踢到鐵板，國道警方昨通知詹姓攔車男子、CR-V駕駛許姓男子到案，將詹男依妨害自由、公共危險罪嫌法辦。

危險駕駛 挨罰還要扣駕照

國道六隊樹林分隊長林富貴說，25歲詹男是送貨員，他到案後供稱當時開女友的車，且因對方先剪車，他氣不過才剪車報復。但警方過濾行車紀錄器，發現對方就開在內側車道，沒有剪車跡象；林富貴說，詹嫌國道上攔（剪）車，不僅觸法，也構成道路交通管理處罰條例第43條「危險駕駛」，一併對他開罰，處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣駕照3個月。

遭攔車的26歲許男說，當時前車突然切換車道、超過車道線，他按喇叭示警，未料對方硬切入車道攔車，他氣不過，只好下車理論，自己絕無對詹男剪車，認為對方惡人先告狀。

網路瘋傳 女友出面緩頰

署名「許竣瑋」的網友，將攔車男剪車的誇張畫面PO上臉書，讓網友公評，他說道︰「各位小心！對方會突然亂撿（剪）線，叭他一下後就攔車。」影片一發，瞬間留言按讚數直飆，網友們對剪車駕駛一陣毒舌；攔車男的女友昨也上臉書聲援，表示「這是網路霸凌」、「是想看到有人死，才能罷休？」不少網友也替攔車男緩頰。