出獄不到3個月又犯案 搶阿嬤200元 重判8年4月

2018-03-04

〔記者王捷／台南報導〕男子陳泰盛去年8月因毒品、搶奪罪服刑後出獄，疑因沒錢吃飯，在去年11月對名剛買菜準備返家的王姓阿嬤行搶得手200元，他被逮後坦承犯行向法官求情，自己晚上當廚工月入不到2萬元，白天搭鐵皮屋日收入1000，還有2個孩子要養，但法官認為他是累犯，且年輕力壯，卻對87歲的阿嬤出手行搶，因此依強盜罪重判8年4個月。

去年11月2日上午9時，陳泰盛看到王阿嬤手上掛著包包，在台南市中西區的施琅廟前，伺機行搶後逃逸。王阿嬤說，每天早上都走同一條路到菜市場買菜，這條路走了50多年，第一次遇到歹徒，被搶後跌了一跤，寧願給他1000元，也不要跌倒，如果早20年前遇到歹徒，她也許還會爬起來追，但是她年紀大了，禁不起跌一跤。

由於陳泰盛徒步走了5、6公里，從南區走到中西區犯案，讓案情陷入膠著，時任分局長向施琅祈求早日破案，不久，警方就在路邊撞見陳泰盛，將他逮捕。陳男供稱，他因沒錢吃飯才會行搶，但由於陳有毒品前科，警方不願採信。

不過院檢認為，雖然陳泰盛是徒手搶錢，但是因為王阿嬤年老力衰，更無力抵抗陳泰盛，因此是暴力行為，客觀上也讓王阿嬤不能抗拒，所以認定陳泰盛涉嫌強盜罪，而非搶奪罪。雖然陳泰盛向法官求情，但因為加上陳泰盛有毒品、強奪、公共危險等前科，去年8月才因為縮短刑期出獄，11月又強盜王阿嬤，因此重判8年4個月徒刑，全案仍可上訴。