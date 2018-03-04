比特幣自動套利？ 網站過年騙千萬

2018-03-04

〔記者邱俊福、王捷／綜合報導〕小心，投資比特幣高獲利「瘋潮」是假！

名為「ETHVINEX套利終端交易」的網站，農曆年前以標榜「研發套利機器人」，自動能逢低買進、逢高賣出方式投資虛擬貨幣比特幣，投資後保證7天獲利20%，吸引大批民眾投資，結果竟是騙局，網站不久就關閉、失聯，害得大批投資人血本無歸；刑事局統計，至前天為止，全國已近500人受害，被詐金額至少近千萬元，正積極偵辦中。

門檻2千元 誑7天就獲利

警方表示，該網站標榜「自動炒幣交易機器人，放著即可獲利，入門最低2000元，7天會列出交易利潤，資訊透明」，有興趣的受害人依指示留下個資後，對方便會透過加入LINE的私密群組及臉書社團方式進行推銷，甚至製作影片給予觀看，內容為4、5個人談如何操作獲利，加以引誘投資，強調每7天會給獲利報表，取信受害人。

有意投資的受害人便依指示透過第三方支付平台的「綠界科技」平台匯款，沒想到受害人過完農曆年後，發現根本沒有報表，也沒拿到允諾的獲利，甚至私密社團內的唯一聯絡人「ETHVINEX小天使」從此再無音訊，才知上當。

嘉義大學生借錢投資 現在急瘋了

警方表示，嘉義1名大學生農曆年前與同學募資6萬元一起投資，原預期銀行開工第1天可進帳1萬2000元，還打算在自己臉書開直播宣傳，結果成為受害人；男大生喪氣說：「我同學都急瘋了，跟我要當初的投資款項，現在不知道要去哪裡籌錢還他們。」