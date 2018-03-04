隱形筆記下被摸日期 女童揪色司機判5年

2018-03-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名幼兒園娃娃車司機利用照顧小學童機會，數度猥褻小二女童，驚慌的小女童不敢反抗也不敢告訴大人，但每次被欺負，就用隱形筆把「犯罪日期」記錄下來，全案曝光後，檢察官發覺小女童暗中記下4筆資料，成為定罪關鍵證據；法官認定狼司機犯下4案，將他判刑5年，可上訴。

隱形筆又名消失筆、保密筆，小朋友叫它「悄悄話筆 」，可做暗號、記號筆，寫在紙上時看不到字跡，用筆上附的燈光照射，字跡馬上顯現 。

害怕不敢講 抗拒去安親班

娃娃車董姓司機被控於2015年間，趁女童在幼兒園附設安親班午睡時，趁機猥褻女童，女童感覺被碰觸而清醒，但緊張害怕、不敢反抗，只能佯裝熟睡；事後女童希望和也在安親班的弟弟一起午休，但遭被告阻止，女童因此不喜歡去安親班，甚至抗拒待在安親班，有時還找理由跟老師說頭痛、肚子痛，請老師打電話要媽媽接她回家。

後來女童母親察覺不對勁，詢問後，女童終於哭著說出受欺過程，母親報警。董男被控對女童伸狼爪4次，他否認猥褻，辯稱因女童身體不適，在女童同意下幫她按摩，另有一次是幫女童把夾在雙腳間的被子拉出蓋好。

投射隱形筆跡 成關鍵證據

但女童送心理鑑定，認定出現創傷症候群，一度看到男生會恐懼，還會躲在房間哭泣，也會因緊張摳手皮等症狀，經輔導後才改善。此外，檢方調查時，女童出示她的「記錄」，原來她用投射筆（隱形筆），將「第一次7月○日」日期畫在便利貼筆記，以及「最（注音符號）後一次8月╳日」等，檢察官當場照射，認定確是女童記下的「犯罪日期」。

法院合議庭審理認定，狼司機對女童猥褻，致女童身心受創甚鉅，犯後未和解，另認定4次猥褻均成立，應執行5年徒刑。