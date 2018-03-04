山丘不設防 10年來竊案沒斷過

2018-03-04

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市知名社區「麗景天下」，近年來多次傳出竊案。有住戶驚爆，竊賊闖空門都能精準掌握失主作息，管委會為此換了3、4名保全員，10年來竊案未曾間斷，竊賊迄今逍遙法外。

有住戶指出，竊賊都是趁失主外出上班時，好整以暇進入住家行竊，精準掌握失主作息。管委會一度懷疑是保全員所為，換了幾次保全員後，沒想到竊案還是不斷發生。

有住戶指出，社區後棟住宅緊鄰山丘，看似有山屏障，但其實等於未設防，加上又未架監視器，成了門禁的「缺口」。

  • 基隆市七堵區麗景天下社區門口設有警衛，管制森嚴，來車未獲屋主同意不得進入社區。（記者林嘉東攝）

    基隆市七堵區麗景天下社區門口設有警衛，管制森嚴，來車未獲屋主同意不得進入社區。（記者林嘉東攝）

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