憨厚男失業不舉 疑妻外遇冷血殺人

2018-03-04

結婚前幾年 十足幸福家庭

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌開槍射殺前妻女老闆的蕭慶仁，綽號「大摳仁」，在朋友眼中是位個性憨厚的胖子，是個被朋友虧、被朋友戲弄也不會生氣的好人，這次竟犯下冷血殺人案，朋友皆感訝異，認為是「情關」難過所致。

蕭的友人指出，蕭慶仁見人都是笑口常開，但因外貌不佳，過去多次感情碰壁，後來在朋友介紹下前往越南迎娶阮女；剛結婚前幾年，朋友還會看他載老婆、女兒外出遊玩，十足好爸爸、好丈夫模樣。

失業又患糖尿病 家庭變調

蕭慶仁早年開推土機賺錢養家，後來改開20噸貨車幫人載運工程廢土，未料涉及廢棄物清理法官司，近1、2年來接不到工作，失業窩在家中，加上患有嚴重糖尿病，友人曾聽他自嘲「那裡已經不行了」。

蕭患病後，常到友人處泡茶聊天，抱怨妻子一天到晚都不在家，懷疑有外遇，有友人笑他「是不是那裡不行了，才會懷疑妻子出軌」，蕭當時跟著一起笑，看不出內心其實很介意。

曾嗆會開槍 不料竟成真

昨天傳出蕭慶仁槍殺早餐店女老闆後，友人才想起他曾嗆聲「早餐店要收起來了，因為我會來開槍」，但當時友人聽到這些話都以為他在唬爛，沒想到他竟真的犯下這件血案。

阮女說，她剛嫁來台灣時，前夫對她還不錯，近年常懷疑她有外遇，還罵她外出工作都是想交男朋友，2人感情不睦，終至離婚。