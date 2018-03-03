男蟲詐13熟女845萬 被催婚竟嗆 妳那麼老

2018-03-03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣男子蔡聖傑雖已結婚生子，卻常透過網路尋找具有經濟基礎、渴望愛情婚姻的「熟女」，並以結婚為前提與之交往，在5年間他先後認識13名女子，並利用各種理由詐得845萬餘元，彰化地院依詐欺罪判處蔡男有期徒刑5年，並於執行前強制勞動3年。

男蟲判刑5年 強制勞動3年

判決書指出，蔡聖傑（44歲）沒有正當職業，整天掛在網路聊天室，挑有經濟基礎的女子下手。為避免露出馬腳，他在同一時間只與1、2位女子交往，等到雙方感情穩定後，蔡男就帶被害女子到銀樓買「定情物」，而女子為了證明自己是真心，都會付錢買黃金飾品。

在被害女子一步步陷入愛情的陷阱後，蔡男開始要錢。剛開始，他以「拚事業」為由，佯稱自己想要開汽車旅館、當鋪、民宿、租車行等，要求對方資助，後來又藉口父親病危需錢孔急，要求對方匯款救急，若是被害女子催促想結婚，他便說：「我父親剛死掉，百日內不能結婚」，等到被害女子「壓榨」不出錢來，他便提分手。

一名佘姓女子前後付給他357萬元，還被蔡男「甩」了；另一位曾姓女子跟蔡男生下一名女兒，且為了資助他做生意，前後付了209萬元，最後也沒能結婚。2人到警局報案，檢警追查發現，總共有13人被騙，騙取金額達845萬餘元，受騙女子年紀最大51歲，最年輕的也有36歲。

法官指出，被害女子的經濟能力都不錯，但面對蔡聖傑這個舌粲蓮花的情場老手，幾乎「棄械投降」，且蔡男特別偏愛離過婚或年紀比他大的女子，若女子催婚，他回嗆「妳年紀那麼大，又離過婚，難道還要繼續再找對象嗎？」最後這些女子大都會乖乖拿錢給他，以「維持」這段感情。